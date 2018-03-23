2018-YDS İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Nisan’da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, 1 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YDS İlkbahar Dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2018-YDS ilkbahar dönemi için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak 2018-YDS İlkbahar Dönemi soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak uygulanacak. Adaylar, bu doğrultuda hazırlanan kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek.
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