2018 yeni yıl mesajları ile yılbaşımız kutlu olsun! İşte sevgiliye, anneye, babaya uzun, kısa ve resimli yeni yıl mesajları

Bir yılın sonunda daha geldik. 2018 yani yeni yıl hepimiz için kutlu olsun. Bugün saat 24.00'ü geçtiğinde yeni yıla giriş yapacağız. Bu akşam insanlar sevdikleriyle güzel yeni yıl mesajları paylaşacaklar ve yakınlarına yen i yıl için iyi dileklerini iletecekler. İşte bugün cep telefonunuz ile paylaşabilmeniz için en güzel yeni yıl mesajları...

Yeni yıl yeni umutlarla geliyor. Bugün 2018'i kutlamalarla, iyi dileklerimizi, sevgilerimizi ileteceğimiz yeni yıl mesajları ile karşılayacağız. Her yıl olduğu gibi pek çok yerde yeni yıl kutlamaları yapılacak ve 2017'nin sıkıntıları geride bırakılıp yeni yıla umutla girilecek. Siz de bu akşam yakınlarınıza, sevdiklerinize, sevgilinize, güzel bir yen yıl mesajı yollamak isterseniz. Güzel, kısa veya uzun ya da resimli yeni yıl mesajları haberimizin devamında. KISA YENİ YIL MESAJLARI * Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum. * Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! * Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara! * 2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2017 yılının tüm olumsuzluklarını bize unuttutabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.. * 2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

* Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2016 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle... * Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.. * Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2016 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.. * Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar... * Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar! * 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. * Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine… Mutlu yıllar! * Dün rüya, yarın hayaldir, rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür... Gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınların sana onu getirmesini dilerim...

* Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar! * Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim. * Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım. * Sağduyu aklın kapıcısıdır, görevi kuşkulu fikirlerin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına engel olmaktır... Yeni yılın hepinize mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle... İyi Seneler... * Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır... Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek, yeni yıl ilk adım... Nice yıllar, mutlu yıllar... * İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur... Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle, mutlu yıllar...

* Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz... 2018 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır, tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle... Nice mutlu yıllar dilerim... * Hayatı yapamayacağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir... Oysa enerjimiz tüm hayatı zorlar, yeter ki kendimize ve gücümüze inanalım... Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileğiyle... * Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım. UZUN YENİ YIL MESAJLARI * Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum… Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni yılın kutlu olsun… * Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2016 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

* Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmalıdır, çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2016 yılı geleceğimize atacağımız ilk adımdır. Tüm adımlarımızın sağlam olması dileğiyle nice mutlu yıllar dilerim... * Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara! * Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. Yeni yıl size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin! * 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

* Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. Yeni yıl size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin! * Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! * Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2016 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle... * Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

* 2018 yılının Türkiye için umutlu, bereketli, 2017’de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını; herkes için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz... Yeni Yılınız Kutlu Ve Mutlu Olsun. * Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere; hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım. Yeni yılın kutlu olsun. Nice yıllara! * Bir yeni yıl gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yeni yılın kutlu olsun... * Sevgi bestesinin melodilerini yüreğinizde hissedeceğiniz, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin ve gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk, başarı, barış ve huzur dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2016 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin. Mutlu yıllar.

* Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara. * Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu yılın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara. * Zamanı yapamayacağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir... Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar, yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım... Yeni yılda inancımızı ve dostluklarımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle... ANNEYE BABAYA ve AİLEYE YENİ YIL MESAJLARI * Anneciğim, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

* Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu bana siz öğrettiniz. İyi ki varsınız annecim ve babacım. Sizi çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelere…. * Teyze anne yarısıdır derler ya sen bana anne gibi oldun. Her yıl biraz daha yaşlansan da ilk günkü gibi en yakın arkadaşım gibi genç ruhunla her zaman duygularıma eşlik ettin. Bir anne kadar yakın bir arkadaş gibi dert ortağı oldun bana.İyi ki varsın teyzeciğim. Yeni yılda da arkadaşım olman dileği ile.. :) * Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize, dostlarımıza, annemize, babamıza sevdiklerimizin gücüne inanalım. Yeni yılda bize güç veren bağlarmızı ve inancımızı pekiştirmemiz, mutlu olmamız dileklerimle.. * Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım. * Aile her şeyin öncesinde gelir. Aileyle dargınlık, küslük olmaz. Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

* Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım. SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI * Aşkı seninle tatmış olmanın yıllara meydan okuyabilen bir aşkın aktörü olmanın bana verdiği mutlulukla ömür boyu yanımda ol istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile. * İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun. * Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir. Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yakışıyor. Geleceğe hep aşkımızla beraber gülümsemek dileğiyle... Daha nice mutlu yıllara. * Yeni yılını sana aşık yüreğimle kutluyor, daha nice yıllar görmeni ve geçirmeni diliyorum... Dün rüya yarın hayaldir, rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni Yılın Kutlu Olsun...