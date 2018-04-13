2018 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2018 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, yatırımcı bölge kuruluşları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan toplantı açılışında yatırımcı bölge kuruluşlarınca ilimizde 101 projenin yürütüldüğünü ve bu yatırımların 2 milyar 478 milyon lira bedelinde olduğunu söyledi.

İl kuruluşları tarafından da 42 projenin yürütüldüğü bilgisini paylaşan Vali Pehlivan, “Bu projelerin toplam bedeli de 373 milyon 585 bin TL tutarında. Bölge kuruluşlarımız ile il kuruluşlarımızın toplam proje sayısı 143 olup bunların toplam mali değeri 2 milyar 852 milyon 533 bin TL’dir. Bu yatırımların 65 adeti Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tarım sektörü ağırlıklı olan bu projelerin toplam bedeli 805 milyon 69 bin TL. Proje hacmi olarak ikinci sırada yer alan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 19 proje yürütülüyor. Bunların toplam mali değeri 1 milyar 657 milyon TL. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 10 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında 3 proje, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 1 proje ve Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 3 proje yürütülüyor.” dedi.

Vali Pehlivan inşaat sezonunun açılışıyla birlikte 2018 yılı verimli bir şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi. Mevcut projelerin büyük bir kısmının yıl içerisinde tamamlanmasını arzuladıklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Hem yapısal anlamda hem mali anlamda hacmi büyük projeler yürütülüyor. Bir kısmı belirli aşamalara geldi. Bu aydan itibaren istiyoruz ki; inşaat çalışmalarında hız kazanalım ve ilimiz genelinde bu yatırımların tamamlanmasını, yıllara sarih olanların da bu yıl için öngörülen seviyelere gelmesini hep birlikte sağlayalım. Bu vesileyle bütün bu projelerin hayata geçmesindeki desteklerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza ve bütün Bakanlıklarımıza, devletimizin ilgili bütün kurumlarına, İlimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Bizde Valilik olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla azami hassasiyetle, gerekli desteği, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak, inşallah el birliğiyle, ortak gayretlerle verimli bir yıl geçireceğiz. Yatırımların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürlükleri ve il müdürlükleri ilimizde yürütülen projeler hakkında sunumlarını yaptı.

Toplantı katılımcıların soru cevap kısmı ve koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.