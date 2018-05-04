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"2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "2018 yılı için biz başta, 38 milyon turist olarak tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını ümit ediyoruz" - "Turistin, bir ülkeye gittiği zaman görmek istediği her şey Türkiye'de var. Onun için buraya gelen turistler, bir daha gelmek istiyorlar"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 yılı için biz başta, 38 milyon turist olarak tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, "2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, MENA'nın tarihi olarak birbirlerine çok yakın ilişkileri olan halklardan bir topluluk olduğunu söyledi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olarak bilinen bu ülkelerin Atlas Okyanusu'ndan Türkiye'ye kadar uzanan bir coğrafyanın dünyanın en önemli bölgelerinden birisini oluşturduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "MENA ülkeleri, dünyanın stratejik olarak tam da nirengi noktasında olan ülkelerdir. MENA ülkelerinin ekonomik, siyasi ve kültürel potansiyeli itibariyle de dünyanın önemli bölgelerinden birisini oluştuğu aşikardır." diye konuştu.

Kurtulmuş, turizmin Türkiye için stratejik öncelikli sektörlerden biri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi cari açıktır. Türkiye, son 16 yılı her alanda muazzam bir gelişme gösteren ülkedir. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Türkiye çok az bir süre sonra Allah'ın izni ile dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olacak özelliğe ve imkana sahiptir. Geçen yıl Türkiye 7,4'lük büyüme hızıyla dünya ülkeleri arasında birinci oldu. Gelişmiş 20 ülke arasında da öne çıkan bir ülke olmuştur. Türkiye her alanda gelişmesini sürdürürken bu cari açık sorununu giderebilmek bakımından stratejik bir sektör olarak tanımladığımız sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Maalesef etrafımızdaki birtakım olaylar, siyasi gerilimler, Suriye'deki çatışmalar, Türkiye'nin terörle mücadelesi gibi bütün bu sorunlarla birlikte 2015 ve 2016'da turizm sektörümüz dibe vurmuştu. Çok şükür 2017'de büyük bir geri dönüş oldu. 2017'de Türkiye turizmi 26,5 milyar dolarlık ekonomik getirisi ve 32 milyon turist kapasitesi ile gerçekten turizmde yeniden dünyada rekabet edebilen ülkelerden birisi haline geldi."

- Geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı

Yeni dönemde, 2018 yılı için hedeflere de değinen Kurtulmuş, "2018 yılı için biz başta, 38 milyon turist olarak tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, sektörün ilk üç aylık performansı hakkında ise "Yılın ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın ilk üç ayına kıyasla 5,1 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti. Yaklaşık 4,4 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. Bu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 35'lik artış demektir. Geceleme sayısında da yaklaşık 25,8 milyonluk geceleme ile bir önceki yıla göre Türkiye yüzde 22 gelişme kaydetti." diye konuştu.

Türkiye turizm sektörünün, dünyanın en deneyimli turizm sektörlerinden olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye bu anlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Bunu takdirle ve şükürle ifade ediyorum ki bizim geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız krizleri başka bir ülke yaşamış olsaydı kısa süre içerisinde toparlanıp yeniden ayağa kalkması ve böylesine bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bu sektörde iş yapmak isteyen yabancı dostlarımız ve MENA ülkelerinden gelen dostlarımız için de Türkiye turizminin büyük bir birikime ve tecrübeye sahip olduğunu ifade etmek isterim."

- "Türkiye, dünyanın en zengin mutfağına sahip"

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece deniz ve kıyı turizmi bakımından değil, turizm alanındaki farklı bütün ürünler bakımından da son derece zengin bir ülke olduğuna işaret ederek "Dünyanın birçok yerinde göremeyeceğiniz sayısız güzellikler Allah'ın bir lütfu olarak bu ülkeye, bu şehre bahşedilmiştir. Dolayısıyla bu güzelliklerin her birisini yeni pazarlama teknikleri ile yeni ürünler şeklinde ortaya koymak vazifemizdir. Türkiye'nin yeni dönemdeki hedefi budur." dedi.

Sadece deniz, kum turizmi değil, tarih, kültür, inanç, spor, sağlık turizmi ve buna bağlı olarak yaşlı bakım turizmi, Karadeniz Bölgesinde de yayla turizmi gibi bütün turizm alanlarında Türkiye'nin yeni ürünler üreteceğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Turistin, bir ülkeye gittiği zaman görmek istediği her şey Türkiye'de var. Onun için buraya gelen turistler, bir daha gelmek istiyorlar." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın en zengin mutfağına sahip olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Çünkü bütün uygarlıkların geçiş noktasında olan Türkiye, Arap, Fas, Türkmen ve Akdeniz mutfağının zenginliklerine sahiptir. Aynı zamanda Kafkas ve Balkan mutfağına sahiptir. Dolayısıyla yakın coğrafyamızdaki bütün mutfaklarına ve onların sanata dönüşmüş yemeklerine sahiptir."

- "Orta Doğu coğrafyasında yeni bir oyun oynanıyor"

Kurtulmuş, Orta Doğu coğrafyasında yeni bir oyun oynadığını aktararak şunları kaydetti:

"Bütün bu ülkelere bakıldığı zaman acıyla, kanla ve göz yaşıyla, bir sürü siyasi ve ekonomik krizle boğuşan MENA ve diğer Müslüman ülkelerinde bir oyun oynanıyor. Üzerinden bir asır geçti. Sınırları bölünmüş olan Araplar, Kütler, Türkler ve diğer halklar sınırları ayrılmış olmasına rağmen birbirlerine düşman olmadılar. Şimdi bir asır sonra emperyalist güçler bizim halklarımızı bu sefer sadece sınırlarını değil, gönüllerini ve zihinlerini bölmeye çalışıyorlar. Halklarımızı birbirine düşman kılmaya çalışıyorlar. Arap'ın da Türk'ün de Kürt'ün de kaderi ortaktır. Bu bölge halklarının birbirinden ayrı bir geçmişi olmamıştır ve asla olmayacaktır. Biz bu çerçevede, emperyalizmin bu ikinci oyununu, ikinci sahnesini ters düz etmekle mükellefiz. Biz müminler kardeşleriz, aramızda farklılık olursa da bunları barışla, müzakere ile konuşarak çözebilme yeteneğine sahibiz. Onun için birlik içerisinde problemlerimizi konuşarak, imkanlarımızı birleştirerek ve hedeflerimizi bütünleştirerek ortak bir geleceğe yürüyeceğiz."

Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı iş adamları, bakanlık bürokratları, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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