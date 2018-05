"2018 Yılı Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider" ödülü

İSTANBUL (AA) - "2018 Yılı Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider" ödülünü, Avukat Emine Perviz Erdem aldı.

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından Beşiktaş'taki Liv Hospital'da düzenlenen ödül törenine Erdem'in eşi Zeynel Abidin Erdem, kardeşi Melek Sine Berkem ile k​adın sivil toplum gönüllüleri katıldı.

Ödülü alan Erdem, babası Prof. Dr. Ali Rıza Berkem'in vefat yıldönümü ile ödül töreninin aynı güne denk gelmesinin, ödülü kendisi için çok daha anlamlı kıldığını belirtti.

Babasının lise yıllarında İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk ile yaşadığı bir hatırayı aktaran Erdem, "Anlamamız gereken şu: Her şeyin imkan dahilinde olduğunu ya da 'her şey mümkün' yeter ki bunu fark edebilelim ve bu zaman denizinde noktaları birleştirip hayatımızın anlamını yakalayabilelim. Ben yapabileceğimize kalpten inanıyorum. Hayatımızın her anı bir fırsat penceresi. Hayattaki her karşılaşma dünyayı dönüştüren bir potansiyel. Bugün attığımız küçük bir adım, yarın bambaşka bir dünyayı mümkün kılabilir." dedi.