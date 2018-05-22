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"2018 Yılı Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

Ödüle Avukat Emine Perviz Erdem değer bulundu - Erdem: - "Anlamamız gereken şey şu: Her şeyin imkan dahilinde olduğunu ya da 'her şey mümkün' yeter ki bunu fark edebilelim ve bu zaman denizinde noktaları birleştirip hayatımızın anlamını yakalayabilelim"

İSTANBUL (AA) - "2018 Yılı Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider" ödülünü, Avukat Emine Perviz Erdem aldı.

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından Beşiktaş'taki Liv Hospital'da düzenlenen ödül törenine Erdem'in eşi Zeynel Abidin Erdem, kardeşi Melek Sine Berkem ile k​adın sivil toplum gönüllüleri katıldı.

Ödülü alan Erdem, babası Prof. Dr. Ali Rıza Berkem'in vefat yıldönümü ile ödül töreninin aynı güne denk gelmesinin, ödülü kendisi için çok daha anlamlı kıldığını belirtti.

Babasının lise yıllarında İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk ile yaşadığı bir hatırayı aktaran Erdem, "Anlamamız gereken şu: Her şeyin imkan dahilinde olduğunu ya da 'her şey mümkün' yeter ki bunu fark edebilelim ve bu zaman denizinde noktaları birleştirip hayatımızın anlamını yakalayabilelim. Ben yapabileceğimize kalpten inanıyorum. Hayatımızın her anı bir fırsat penceresi. Hayattaki her karşılaşma dünyayı dönüştüren bir potansiyel. Bugün attığımız küçük bir adım, yarın bambaşka bir dünyayı mümkün kılabilir." dedi.

Erdem, omuzlarında taşıdıkları sorumluluklarının bilinciyle gün geçtikçe çoğalarak kadınlar için yol haritası çıkarmaya, hem kendileri hem de onların dünyasını dönüştürmeye çabaladıklarını kaydederek, "Bugün Türkiye'de kadınların içinde bulunduğu olumsuz şartları tasvir etmek istemiyorum. Hepimiz her şeyin çok farkındayız. Ve bunun için ne yapılması gerektiğinin de farkındayız. 'Biz' olabilmenin, birlikte hareket edebilmenin, azim ve manevi mücadelenin, bizi güçlü ve dirençli kılacağını her dakika birbirimize hatırlatmamız gerektiğini ve ancak böyle yaparsak bu olumsuz şartları yok edebileceğimize inanmamız gerektiğini, kulaklara klişe gibi gelen kadınların kendi güçlerinin farkında olmaları gerektiğini ise ne kadar tekrarlasak azdır." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmak için kadınların aklına ve emeğine ihtiyacı olduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlarımızı hayata ve üretime katmalıyız. Demokrasimizin ilerlemesi için ülkenin kalkınması, ülkenin kalkınması için de kadının toplumsal hayata katılması şart."

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