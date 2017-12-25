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2018'de 110 bin memur alımı, 20 bin öğretmen ataması yapılacak! Memur alımı hangi kadrolara yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 11:02 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya 110 bin memur alınacağı açıkladı ve taşeron sorununa da değindi. Peki memur alımı, personel alımı hangi kamu kurulularına hangi alanlarda yapılacak? İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın kadro açıklamalarının detayları...

2018'de 110 bin memur alımı, 20 bin öğretmen ataması yapılacak! Memur alımı hangi kadrolara yapılacak?

İş arayışı içinde olan veya taşeron olup kadro bekleyen bpek çok kişinin gözü kulağı hükümetten gelecek memur alımı ve personel alımı açıklamalarında. Nitekim Başbakan Binali Yıldırım son olarak yaptığı açıklamada 2018'de 110 bin memur alımı, 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini belirtti. İşte Başbakan Yıldırım'ın kadro açıklamaları...

Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda "taşeron meselesi" diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet üyeleri ve AK Parti teşkilatlarına bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.

Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

450 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA ALINACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuda 450 bin işçinin kadroya alınacağını söyledi. Düzenlemenin kapsamına değinen Bakan Sarıeroğlu, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili." ifadelerini kullandı.

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kamu Kadro Taşeron personel alımı memur alımı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3 yıldır mileti uyutmaktan başka bi şey yapılmıyor. 2018 de seçim görünüyor. ama bu millet size kırmızı kartı gösterecek. Refarandumda da böyle alım yapacağınızı söylemiştiniz nerde hani nereye aldınız, doğru yandaşlarınızı gizli kapaklı doldurdunuz. Taşerona gelince bunlarda sizin adamlarınız % 90 sizin yandaşlarınız. Sizin İl Başkanlıklarınızdan giden listeyle çalışan kesim. Milletin çocuğu KPPS selerde ter döksün atama beklesin bu yandaşlarınıza kadro verin Bu milletin hakkı haram olsun hepinize. 14 yıldır hak yemeden başka hiç bi icratinızı görmedik.
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