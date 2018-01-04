2018’de 20 büyük deprem olacak

ABD'deki Colorado Üniversitesi, 2018 yılı için deprem uyarısında bulundu. Yapılan araştırmalara göre, 2018'de Dünya 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin artış gösterdiği bir periyoda girdi. Bu döngü 5 yılda bir gerçekleşiyor. Depremlerdeki artış sebebi ise “dünyanın dönme hızındaki yavaşlama” olarak açıklanıyor. Bu yavaşlamanın yerkürenin çekirdeğinde değişiklikler yarattığı ve bunun sarsıntılara neden olduğu belirtildi.
2017'DE SAYI 6'YDI
1900'lü yıllardan beri devam eden bu döngüden en çok etkilenen yerlerin, ekvator ve tropik bölgeler olması bekleniyor. Özellikle bu bölgelerde 20 büyük depremin meydana gelmesi öngörülüyor. Ancak bazı bilim insanları ise somut bir kanıt olmaması nedeniyle durumu ‘tesadüf' olarak nitelendiriyor. Geçen yıl 7 ve üzerinde olan depremlerin sayısı ise toplam 6'ydı. Meksika'da 8.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş 98 kişi ölmüştü.
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