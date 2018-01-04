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2018’de 20 büyük deprem olacak

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bilim insanlarına göre, bu yıl Dünya’nın dönme hızının yavaşlaması nedeniyle deprem riski artacak. Sarsıntıların en sık yaşanacağı yerler ise tropik bölgeler ve ekvator olacak.

2018’de 20 büyük deprem olacak

ABD'deki Colorado Üniversitesi, 2018 yılı için deprem uyarısında bulundu. Yapılan araştırmalara göre, 2018'de Dünya 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin artış gösterdiği bir periyoda girdi. Bu döngü 5 yılda bir gerçekleşiyor. Depremlerdeki artış sebebi ise “dünyanın dönme hızındaki yavaşlama” olarak açıklanıyor. Bu yavaşlamanın yerkürenin çekirdeğinde değişiklikler yarattığı ve bunun sarsıntılara neden olduğu belirtildi.

2017'DE SAYI 6'YDI

1900'lü yıllardan beri devam eden bu döngüden en çok etkilenen yerlerin, ekvator ve tropik bölgeler olması bekleniyor. Özellikle bu bölgelerde 20 büyük depremin meydana gelmesi öngörülüyor. Ancak bazı bilim insanları ise somut bir kanıt olmaması nedeniyle durumu ‘tesadüf' olarak nitelendiriyor. Geçen yıl 7 ve üzerinde olan depremlerin sayısı ise toplam 6'ydı. Meksika'da 8.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş 98 kişi ölmüştü.

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
2018’de 20 büyük deprem olacak
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Anahtar Kelimeler:
deprem bilim insanları

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hayır Bilim adamları ne bilir...İmamlar bilir...
resimdeki ürün için reklama çıkılan fiyat yanıltıcı
diyanet üzerinde çalışıyormuş bir basın açıklaması yapacaklar yakında...hocam dünya sağdan solamı dönüyor soldan sagamı dönüyor ?
kyamet alametlerinde dünyanın yavaşlayıp duracagı ve tersine döneceği yani güneşin tersten doğcağı yer almakta ama bu süreç öyle bi kaç yüzyıllık değil binlerce yıllık bir süreç bu süreçte doğa herşeyi yokedecek ve hayat yavaş yavaş son bulacak
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