Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'de Türkiye'yi 7,4 oranında büyüttüklerini söyleyerek, "İnşallah 2018'de büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen İnönü Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun olacak öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Gençlerin yeni bir hayata başlayacağını dile getiren Tüfenkci, "Gençlerimize bu hayatta yeni iş imkanları bulabilmek, işlerini ve aşlarını büyütebilmek için hükümet olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da insanımızın refah düzeyini arttırmaya, gençlere iş bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İş ve akademik çalışma yapacakların ideallerine, ülkesine ve milletine olan sadakatlarını asla kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, Anadolu topraklarının çocuklarının ülkeyi yeniden inşa etme adına her türlü donanıma sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gençlerin bilgi ve birikimine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: