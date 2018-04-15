Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin içinde Türkiye bir numaraydı. İhracatta da öyle. 2018'de de rekorlar kırarak, yolumuza devam edeceğiz. Spekülatörlerin Türkiye'ye verebilecekleri zarar rüzgarın kayaya verdiği kadardır." dedi. Bakan Zeybekci, Van programı kapsamında AK Parti Tuşba Kadın Kolları İlçe Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde muhteşem bir dönüşümün yaşandığını belirtti. Türkiye'nin bugün kimseye muhtaç olmayacak müreffeh günlere doğru giderken yeniden malzemesini, ihtiyacını gözden geçirdiği günleri yaşadığını ifade eden Zeybekci, bugünlerde bütün dünyanın da ne kadar çok doğum sancısını beraberinde getirdiğini gördüklerini aktardı. Zeybekci, "Dünyadaki kaynakların yüzde 65'inin olduğu bölgedeyiz. Bütün coğrafyanın kesiştiği noktanın ortasında da Türkiye var. Ticaret yollarının, kültürlerin, medeniyetlerin kesiştiği yerin ortasındaki Türkiye önemli. Türkiye'yi onlar tasarlarken 2001'de olduğu gibi 100 liranın 87 lirasını faiz olarak ödese sorun yoktu. Bir gecede batırdığı bankalardan 46 milyarı gönderseydi sorun yoktu. Gecelik faizleri yüzde 7 bin olsaydı sorun yoktu. Yurt dışından ekonomi bakanı getirerek ekonomiyi yönetseydi sorun yoktu. Türkiye yüzde 7 bin faizleri yüze 8-10'a düşürdü. IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şimdi 100 liralık verginin 10 lirasını faize ödüyor, 90 lirasıyla da memleketi bir uçtan bir uca imar ediyoruz. Böyle olduğu için onların karnı ağrıyor. Türkiye'nin dünyanın en büyük 13'üncü , Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi olduğu için onlar rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorlar. Türkiye nüfusu bu sene Almanya'yı da geçiyor. Her sene 1.1 milyon yeni vatandaş ilave oluyor." diye konuştu.

Her yıl Türkiye'nin 1,2 milyon vatandaşını istihdam ettiğin, Almanya'nın yaş ortalamasının 49, Türkiye'nin 31 olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bundan rahatsız oluyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden illa en az 4 diyor. Başımız dik olacaksak, iddialı bir ülke olacaksak. Anadolu toprakları zayıf milletleri barındırmaz. Pısırık milletleri coğrafyada tutmaz. Biz bu coğrafyada kalacaksak egemen, etkin, emir alan değil emir veren ülke olacağız. Birilerinin çizdiği haritalarda oynayan değil, haritaları çizen ülke olacağız. Ancak öyle bu topraklarda ayakta kalabiliriz." değerlendirmesini yaptı. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerine giderken birilerinin eline saz alarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygı duyarak demokrasi hukuk kuralları içinde siyaset yapmaya söz veriyorum." dediğini anımsatan Zeybekci, milletin verilen bu sözler nedeniyle 80 milletvekili çıkardığını, yemin töreninin ardından milletvekillerinin ise "sırtımızı oraya buraya dayıyoruz" dediğini aktardı.

"Türk ve Kürt birebir kan kardeştir. Bize emreden öyle emrediyor. Biz birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız." diyen Zeybekçi, şu ifadeleri kullandı: "Şunu unutmayacağız. Dünyada insanlık dramı nerede yaşanıyor, masum insanlar nerede öldürülüyor Ortadoğu'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Afrika'nın kuzeyinde Müslüman ülkelerinde. Bütün bu coğrafyaların, bütün bu ülkelerin milletlerin İslamın gözü Türkiye'de. Bu İslam coğrafyasının çadırın direği Türkiye, bu direk yıkılmamalı. Onun için Türkiye'ye saldırıyorlar zaten. Bu direği ayakta tutan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için topyekün ona saldırıyorlar. O nedenle milletin umudu, hizmetkarı Erdoğan ve arkadaşları yazdıkları hizmet destanını tarih durdukça yazmaya devam edecekler." - "2018'de de rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz" Zeybekci, AK Parti olarak bugüne kadar yaptıkları tüm hizmetleri teşkilatları sayesinde, seçim sürecinde ayakları patlayıncaya kadar çalışma yürütenler sayesinde yaptıklarını vurguladı. 2017 yılında Türkiye'nin rekorları kıran bir ülke olduğuna işaret eden Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin içinde Türkiye bir numaraydı. İhracatta da öyle. 2018'de de rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Spekülatörlerin Türkiye'ye verebilecekleri zarar rüzgarın kayaya verdiği kadardır. İnlerine kadar girerek dünyayı başlarına yıkıyoruz, dünyanın neresinde olursa olsun hainlerin tepesine çöküyoruz, büyüme ve istihdam rekorları kırıyoruz. Türkiye'ye bir şey oluyor mu? Çünkü bu milletin hizmetkarları var. Van'da turizm merkezleriyle ilgili çok önemli Türkiye'de başka bir ilde yapmadığımız faaliyeti yapacağız. Hayvancılık alanında yatırım olarak milyarlara varabilen iki konuyla ilgili gerekli destekleri vereceğiz. Van için ne gerekiyorsa başımız üzerinde yeri var." Kongreye, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Bakan Zeybekci, daha sonra kentteki bir otelde iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bugünlerde dünyada en iddialı teşvik sistemine sahip ülke olduklarını, 6 ayda 135 milyar liralık yatırım teşvik belgesini verdiklerini anımsatan Zeybekci, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu alanda yatırımların başladığını kaydetti.

Yatırımların tamamının ya yabancı ya da yabancı ortaklı olduğunu bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı: "Yılda yaklaşık 19 milyar dolarlık cari açığı engelleyecek alanlarda Türkiye kendi devlerini yaratıyor şu anda. Petrokimya ve türevlerinde ve bunun ham maddesinden başlayarak bitmiş ürünlerine kadar, güneş enerjisinde veya yenilenebilir enerjide kumdan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar, yüzde yüz rüzgar santralleri, kalp kapakçığı ve ilaçlı stentleri üreten sağlık teknolojileri ki bu sadece 4 bin uzman çalıştıracak, savunma teknolojileri, bir yabancı markanın Türkiye'deki motorla ilgili petrol ve elektrikle çalışan hibrit motor yeni teknolojiyle yılda 600 bin motor üretip ihraç edecek. Bu dalga dalga geliyor. Bunları bütün felaket tellallarına rağmen yapıyoruz. İçeride ve dışarıda. Türkiye 2017'de büyüme rekorları kırıyor. İstihdamda yüzde 10'a düşürdük işsizliği. Dünyada 10 mega projenin 5 tanesi Türkiye'nin ve geliyor arkası. Nükleer santralde birincinin temeli atıldı. İkincisinin yasal alt yapı çalışmaları devam ediyor. 3'üncüsünde ısrarımız yerli teknolojiyle bunu yapmak ve bu şekilde başarmak." Bakan Zeybekci, programın ardından kentten ayrıldı.

"2018'de de rekorlar kırarak, yolumuza devam edeceğiz"

- Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin içinde Türkiye bir numaraydı. İhracatta da öyle. 2018'de de rekorlar kırarak, yolumuza devam edeceğiz. Spekülatörlerin Türkiye'ye verebilecekleri zarar rüzgarın kayaya verdiği kadardır" - "İn

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