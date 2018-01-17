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2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar! Afrin'e operasyon, OHAL...

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 19:04 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış gelişmelerin görüşüldüğü kritik MGK toplantısı bugün saat 15.20’de başladı. ‘Afrin operasyonu’ ve ‘OHAL’in uzatılması’ olmak üzere iki kritik başlığın yer aldığı MGK toplantısı sona erdi. 4,5 saatlik toplantı sonrası 5 maddelik MGK Bildirisi yayınlandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride Türkiye’nin sınırlarının hemen yanı başında bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği ve hükümete Olağanüstü Hal'in uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Türkiye’nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası konuların gözden geçirilip, terörle mücadele çalışmalarının tüm boyutlarıyla ele alındığının aktarıldığı bildiride, “Terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere ülkemizin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir” denildi.

'TERÖRİST ORDUSUNA İZİN VERİLMEYECEK'

“Türkiye’nin sınırlarının hemen yanı başında bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği belirtilmiştir”

Bildiride, 2017 yılı içinde meydana gelen hadiseler ile 2018 yılına dair muhtemel gelişmelerin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edildiği aktarıldı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye’de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD/YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmeksizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. Türkiye’nin sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir. Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.”

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını terörle mücadele dâhil yerine getirmek suretiyle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilen bildiride, müttefiklerden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul’da yapılan toplantısında sergilenen “Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olduğu” yönündeki irade ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Kudüs’ün statüsünün korunmasına ve Filistin’e destek kararının bölgede istikrarın ve kalıcı barışın sağlanmasına hizmet edeceği tekraren teyit edildi.

OHAL'İN UZATILMASI

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâlin değerlendirildiği bildirilerek, “Demokrasimizin hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete Olağanüstü Hâl'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar
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Anahtar Kelimeler:
operasyon MGK Milli Güvenlik Kurulu OHAL Afrin

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Tasmaniz abd ve rusyanin elinde onlarin izni olmadan degil afrine operasyon yapmak, oraya ajan dahi gonderemezsiniz... sizin lafiniz ancak din tüccari koyunlariniza yeter..
Akp bopçudur.Amerikan projesidir.
Senin tasmanız kimde gerçi sahte isimle olduğuna göre kimde olduğu belli
@toni_montana_1984 adını degistir bari:))
tarihi operasyon değil güvenliğimiz için ölüm kalım savaşı yapcaz derhal seferberlik ilan edin elimde silah iki çocuğumla savaşmaya gelcem
HERŞEY KİTABINA GÖRE SINIRDA BİLE SAVAŞ GİBİ SANKİ PKK İLE TEHDİT GİBİ TERÖR KORİDORU KURULUYOR BAHANESİYLE TÜRKİYEYİ KISKACA SÖKÜLMÜŞ OHAL KANUN İLE MİLLET UYUTULUYOR VE HER TÜRLÜ SAVAŞ SENARYO LARİ OYUNU KUMPAS FETO NEYSE PKK DA AYNI ORTAKLIK MUTTEFIKLERINIZ OLDU 16 YILDIR İŞİT KAHPESİYLE FETO KAHPESİYLE KOL KOLA ORTA DOĞUDA BUNLARLA BİRLİKTE ABD İLE BİRLİKTE ORTAKDINIZ EY HALKIM TÜRKİYEYE İÇERDEN TAMAMEN ELE GETİRİLMİŞ MİLLET OLARAK ESAD GİBİ TÜRKİYE KISKACA HAKİMİYET ELE GEÇİRİLMİŞ KİMSE İTİRAZ EDEMEYECEK SEÇİM FİLAN HEPSİ OYUN BAHANE KİMSE İTİRAZ EDEMIYECEK
Afrin de ABD mi var ? Rusya mı ? kaldırıldık demeyin sakın..
pkk gibi fetö gibi konuşuyorsun bu halk senin halkın değil türk cumhuriyetinin halkı
TSK Afrin sınırında girmek için bekliyor .Pentagon bize ne diyor ama CIA kaslarını çatıyor ve pat ucak düşüyor ve 3 pilodumuz şehit.MGK toplanıyor ve sonuç o zaman bir düşünelim .Şehirlerimizi Allash rahmet etsin .Yakınlarına Allahım sabırlar versin
WAY BE SURİYE GİBİ TÜRKİYEDE SAVAŞ KAN VE GÖZ YAŞİ İCERSİNDEN CIKARTILMIYACAKHERŞEY KİTABINA GÖRE SINIRDA BİLE SAVAŞ GİBİ SANKİ PKK İLE TEHDİT GİBİ TERÖR KORİDORU KURULUYOR BAHANESİYLE TÜRKİYEYİ KISKACA SÖKÜLMÜŞ OHAL KANUN İLE MİLLET UYUTULUYOR VE HER TÜRLÜ SAVAŞ SENARYO LARİ OYUNU KUMPAS FETO NEYSE PKK DA AYNI ORTAKLIK MUTTEFIKLERINIZ OLDU 16 YILDIR İŞİT KAHPESİYLE FETO KAHPESİYLE KOL KOLA ORTA DOĞUDA BUNLARLA BİRLİKTE ABD İLE BİRLİKTE ORTAKDINIZ EY HALKIM TÜRKİYEYE İÇERDEN TAMAMEN ELE GETİRİLMİŞ MİLLET OLARAK ESAD GİBİ TÜRKİYE KISKACA HAKİMİYET ELE GEÇİRİLMİŞ KİMSE İTİRAZ EDEMEYECEK S
Ohal Hükümeti. Gün Gelecek Bu Ohallerin hesabını vereceksiniz. Ülkeyi Ohalle yönetmeye devam edin. İnsanların kanına girmeyendevam edin. Yargıya müdahale etmeyendevam edin. O yargı gün gelecek sizede lazım olacak..
Ohal olmasa napacaktık acaba iyi ki ohal var :))
OHAL...BUHAL...ŞUHAL..NE HAL?...
NE OPERASYONU. OHALİ UZATMIŞŞŞŞ. SANKİ ÜLKEYİ REFAHA KAVUŞTURMUŞ. YETER BİTİRDİNİZ ÜLKEYİ. BUNDAN 8 YIL ÖNCEDE YAZDIM. ÜLKE DİKTATÖRİZME GİRDİ.
Ben şuna inandın TÜRK olmayana gururla TÜRK'üm diyemeyene DEVLET teslim eteyeceksin... heleki TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan soysuzlara asla
gazamız mübarek olsun
sizide yoneteceginiz devletide
bu devlet olmasa bütün sülaleni bile bu ülkede böyle rahat bırakmazlardı ve bunları söyleyemezdin hatan haini
bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum ya arkadaş girersin girme diyen yok ama bunu gizli saklı yaparsın yapılan sadece bir şov gibi gösteriliyor bakın girecez ve girdik. Hangi askeri harekat önceden haber verilip de yapılır. Bekleyin geliyoruz hazır olun der gibi olur mu amaç ne anlamış değilim
ey abd vay abd diye bagriyorlar ama birileri afri de abdnin degil rusyanin askerlerinin oldugunu ve hatta suriye hava sahasini risyanin s400le korudugunu, kimse söylemiyormu..
kocaman üzüntü verici olmuş abd nin silah vermesi...o kadar tank asker gösteriş için mi görürdünüz hataya yine yeni yeniden tam bir hayal kırıklığı ile karşı karşıyayız bahçecide beklesin afrine girecez diye bahçede domatesler kızardı bir kez daha
WAY BE SURİYE GİBİ TÜRKİYEDE SAVAŞ KAN VE GÖZ YAŞİ İCERSİNDEN CIKARTILMIYACAKHERŞEY KİTABINA GÖRE SINIRDA BİLE SAVAŞ GİBİ SANKİ PKK İLE TEHDİT GİBİ TERÖR KORİDORU KURULUYOR BAHANESİYLE TÜRKİYEYİ KISKACA SÖKÜLMÜŞ OHAL KANUN İLE MİLLET UYUTULUYOR VE HER TÜRLÜ SAVAŞ SENARYO LARİ OYUNU KUMPAS FETO NEYSE PKK DA AYNI ORTAKLIK MUTTEFIKLERINIZ OLDU 16 YILDIR İŞİT KAHPESİYLE FETO KAHPESİYLE KOL KOLA ORTA DOĞUDA BUNLARLA BİRLİKTE ABD İLE BİRLİKTE ORTAKDINIZ EY HALKIM TÜRKİYEYE İÇERDEN TAMAMEN ELE GETİRİLMİŞ MİLLET OLARAK ESAD GİBİ TÜRKİYE KISKACA HAKİMİYET ELE GEÇİRİLMİŞ KİMSE İTİRAZ EDEMEYECEK
ohal hic bitmeyecek o halde demokrasi olmustur, basimiz sagolsun.
MGK açıklamalarına bayılıyorum,çok ciddi.hiç bir yerde ciddiyet kalmadı da!
Allah sonumuzu hayretsin,bir manyagin pesinden ülke batakliga girdi,cirpindikca batiyor,
türkiye'yi bu maceraya sokan adam yerli yerinde,istifa etmeyi hiç düşünüyormu?
seçime kadar ohalle khk larla gitmek için bunlar..datbe tiyatrosunun hükmü geçti..bylock çu larda dışarı çıkıyor..zaten tüm fetocular akp nin içinde ve ellenmeden duruyor..şimdi gerginlik suriye ayağına başkanlığı garantileme peşinde bu yobaz akp..o nedenle seçime kadar bunları yapacaklar..kan emiciliğe devam yani..
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