2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe’de “Tüm Renkleriyle Türk Dünyası”

2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Bulgaristan’ın Filibe kentinde “Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ’’Kültürel ilişkiler aradaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı gibi çok yönlü işbirliklerine de öncülük eder’’ dedi.

Nevruz Balkan turnesi çerçevesinde Bulgaristan’ın 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Filibe kentinde “Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Devletlerin ve milletlerin kültürel ilişkileri ve bu ilişkilerin çokça olması ulusal, bölgesel ve küresel olarak bütün insanlar için barışı, güvenliği, refahı ve adaletli bir dünyada yaşamı getirir’’ ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket’in lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve şehitleri saygı ve rahmetle yad eden Topçu, tarihi Filibe kentinin 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacağını hatırlatarak, kültürel ilişkilerin komşular ve müttefikler arasındaki siyasi, ekonomik ve insani bağları güçlendirdiğini kaydetti. Ulusal, bölgesel ve uluslararası barışın, güvenliğin, refahın sağlanması için ülkelerin kültürel gelişmişliği ve diğer ülkelerle kültürel işbirliklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Topçu, kültürel ilişkilerin aradaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı gibi çok yönlü işbirliklerine de öncülük edeceğini kaydetti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, Nevruz’un Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirası ve aynı zamanda insanlığa mal olmuş bir kültürel değer olduğunun altını çizerek, ’’2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu’da başlattığımız Nevruz kutlamalarını bugün 2019 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen Filibe’ye taşımak bizler için ayrı bir onurdur. Nevruz Bayramı kültürlerin etkileşimi için çok güzel bir etkinliktir. Başta Nevruz Bayramı’nı kutlayan kardeş halklarımız olmak üzere tüm insanlığın Nevruz Bayramı’nı kutluyorum’’ dedi.

TÜRKSOY tarafından uzun süre akıllarda kalacak bir kültür-sanat faaliyeti ile 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe’de önümüzdeki yıl düzenlenecek faaliyetlerin temellerini sağlam bir şekilde attığını belirten Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de, ’’Kültür ve sanat üzerinde farklı toplumlar arasında kurulan bağlar en sağlam dostluk bağlarıdır. Orta Asya ve Kafkaslar’dan Balkanlar’a, Kazan’dan Anadolu’ya geniş bir coğrafyada farklı ülkelerden seçkin sanat gruplarını bir araya getiren konser programının Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve bu dostluğu daha geniş bir coğrafyaya taşımak bakımından da önemli bir rol oynayacağına inanıyorum’’ şeklinde konuştu.

Daha önce Nevruz Bayramı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova, etkinlikte bulunmaktan ve böyle bir kültür faaliyetini çok kültürlü ve zengin geleneklere sahip olan Filibe’de ağırlamaktan şeref duyduğunu belirtti.

Konserde emeği geçenlere ve katılımcılara tek tek teşekkürlerini ileten Topçu, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov’a günün anısına bir şilt takdim etti.