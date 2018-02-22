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2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 08:01 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Anketler konuşuyor" başlıklı yazısında MAK Araştırma Şirketi'nden aktardığı seçim anketiyle ilgili detayları yazdı. AK Parti'nin düzenli olarak anket yaptırdığını aktaran Selvi, AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda olmasının ve her seçimi kazanmasının tesadüf olmadığını belirti.

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

8 Şubat tarihinde yayınladığı “Anketlerde Afrin nasıl gözüküyor” başlıklı yazısına gelen eleştirilere yanıt veren Selvi, "Bir konuyu yazarken sorumlu her gazetecinin yapması gerektiği gibi en az birkaç kaynakla konuşuyorum. Bakın AK Parti-MHP İttifakının hazırladığı teklif, dün Meclis’e sunuldu. İttifakın her aşamasını yazdım, 20 Şubat Salı günü, ”İttifakın püf noktası” başlıklı yazımda ayrıntılara yer verdim. Tamamı doğru çıktı. Bu yazılar emekle yazılıyor, kuaför dedikodularına göre değil" dedi.

Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ FARKLI GÖSTERGE
Bu arada bir de anketleri okuma sorunumuz ortaya çıktı. Bir partiye oy vereceğini bildirenlerin oranıyla, o partinin oy alabileceği havuz aynı şeyler değil. AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49-50 çıkıyor.

İki gösterge var.

1- Partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı.
2- O partiye oy verebileceklerini söyleyenlerin oranı.

CHP’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı bir ara yüzde 31’e ulaşmıştı. Ama oy verenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. CHP’nin oyu yüzde 22-23 gözüküyor ama oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27 seviyesinde.

AK Parti’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55 gözüküyor. 7 Haziran seçimleri öncesinde bu oran yüzde 43-44’e kadar gerilemişti. Partiler iyi bir performans gösterirse, o havuzdan daha fazla oy alabilirler."

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
İYİ parti-chp-hdp ittifakı gümbür gümbür geliyo ,%60 ile geliyo.
@ademtoyan PAPA nın çocuğu ne algısı yaparsan yap TÜRK milleti ile ittifak yapan IYI parti geliyor... FETO PKK BARZANI APO PAPA BOP ittifakı yapıp TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan hainleri biliyoruz
@ademtoyan KÇMIZLA SİZE GÜMBÜR GÜMBÜR GÜLÜYORUZ :)))
Akp ağzıyla buralarda konuşma sayın Selvi..
Ne fark ederki muhalefetin söylemine bak birde iktidarın 16 yıldır ikiside değişmiyor ama sahada her zaman kazanan parti aynı kaybeden parti aynı takkeyi bir önüne koymak lazım bu niye böyle oluyor diye degilmi arkadaşım.
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVER RABISCILERE KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@mah6bsddn4 vay yazanada bak senin meral'in bir fetö projesidir sende kesin fetöcüsün yok olup biteceksiniz sen ve senin gibi kafatası milliyetçileri
@hdemirtasli asıl feto projesi akp dir. 15 sene kolkala geldiler.
@hdemirtasli fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosu ovenler feto ile kasila kasila poz veren fetosa hocam diyer ger kimse taaaaa
@hdemirtasli @han171 PAPA ile ittifak yapan papazlarla saray açan soyu belirsizlerden daha büyük kafirmi var??
yav bırakmyav bırak bu kadar ankete düşdüysen işler kötü herçekten sizde. Eee sende bu dönem bir vekillik falan kapma noktasındasın bunlarda senin açından normal. Kabataş yalancıları
Yandan ! hay maşallah ! kıvır ! çevir kazı yanmasın! En şakşakçı sensin üzülme! Seni zor geçerler!!!
akp ye oy verenlerin 15 yılda hayatında ne değişti??eğer gençlik kollarında değilse yani siyasi ayağı yoksa hayatında birşeyler değişmedi hatta daha kötü oldu..din meselesine veriyorlar desem parti ile din ne alaka..MHP gelse sanki dinlerini yasamayacaklar..tek açıklama Erdoğan için veriyorlar oluyor..Erdoğan da cumhur başkanı başbakan Binali Yıldırım..eee bi sebep yok o zman..utanmasalar telefonları akıllı yaptık eskiden varmiydi diyecekler..ülke sıralamalarına bakın iletimi gerimi gidiyoruz görün daha net..
selvi peki bu kadar telaş korku yalan dolan mhp bbp ittifakı saadet partisine yanaşmalar bunlar yüzde 55 oyu varken niye yapılıyor ha yalaka hani koalisyon kötüydü hani baraj istikrardı bu ne şimdi baraj sadece hdp içinmi yalaka at gözlüğünü bırak çıkar için bu kadar yaltaklanma
askelerimiz şehit olurken siz hala anketlerden bahsediyotsunuzi buna vatan hainliği denir.
Allah vere bu dünyaya komple yiyesiniz. kimseye bir lokma bırakmayasınız. bu ne hırstır. Allah gözünüzü doyura...
tabiki tesadüf değil dünya varolduğundan beri hiçbir kavim bu kadar azılı hırsızlık yapamadı seçim yasasında ki değişiklikle artık mühürsüz otlarda geçerli olacak yani 60 milyon seçmenli ülkede 75 milyon oy çıktığında ses çıkarılamayacak ahası akpli olmayan oylar yok edilip yerlerine müürsüz oy doldurulacak elbette bu anayasa mahkemesine gider ama oradaki hakimlerin ülkenin çoluk çocuğunun torununun geleceğini düşünerek karar vermeli çünkü bu değişiklikten sonra artık ülkede ayaklanma olmadıkça hep iktidar sabit kalacak asker polis herkeste akpli olduğu için ayaklanma olma ihtimalide kalmayaca
Koalisyonlar cok kotu diye bangir bangir bagiranlar simdi koalisyon yapiyor bunlar hdp ilede gizli gorusuyorlar onlarlada koalisyon yaparlar
@omersaglam2004 bebek katili referandum da evet verin demiş ya. bundan ala koalisyon mu olur. akp mhp pkk hdp birlikte evet dediler
Erdoğan evimi ateşe verse,yinede oy verecem ona çünkü, chp,hdp ve diger tüm dunyadaki kafir bir butundur,bunu görebiliyoruz şükür
@han171 @han171 PAPA ile ittifak yapan papazlarla saray açan soyu belirsizlerden daha büyük kafirmi var??
yalaka selvi senin yüzünden hürriyet gazetesi almaktan cnn tv yi seyretmekten vaz geçtim ya birazda doğru haber yaz türkiyenin gerçeğinden bahset
ULAN SELVİ ULAN AHLAKSIZ HERİF YIRTIK DONDAN ÇIKAR GİBİ ÇIKIP DURMA.2019 SEÇİMLERİN DEN SONRA BU ADİCE AHLAK DIŞI FİKİRLERİNİ SAN YEDİRECEĞİZ.TABİ RTE 15 TEMMUZ'DA VERDİ ĞİN HİZMETİ DE ÖDÜLLENDİRECEĞİZ.ONUNLA BERABER YARGIDA SENDE HESAP VERECEKSİN. ÇÜNKÜ BEN İNANIYORUM Kİ KESER DÖNECEK SAP DÖNECEK AZ KALDI HESAP DÖNECEK.
seçim barajı artık resmen %50+1 olmuştur. Barajın yeni adı ise "İTTİFAKLAR". ama sonucu en son sandık söyler sayın Selvi, anketler değil.!!!!!!
TESADÜF OLMADIĞINI BİLİYORUZ...HEPSİ KEDİLERİN SUÇU
akp yi bitirelim derken apocu bebek katili chdpiyi olmayin
son söz anketlerin akp yüzde67.98 ile geldi
hadı ordan manıpılasyon yapma
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