2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

8 Şubat tarihinde yayınladığı “Anketlerde Afrin nasıl gözüküyor” başlıklı yazısına gelen eleştirilere yanıt veren Selvi, "Bir konuyu yazarken sorumlu her gazetecinin yapması gerektiği gibi en az birkaç kaynakla konuşuyorum. Bakın AK Parti-MHP İttifakının hazırladığı teklif, dün Meclis’e sunuldu. İttifakın her aşamasını yazdım, 20 Şubat Salı günü, ”İttifakın püf noktası” başlıklı yazımda ayrıntılara yer verdim. Tamamı doğru çıktı. Bu yazılar emekle yazılıyor, kuaför dedikodularına göre değil" dedi.
Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"İKİ FARKLI GÖSTERGE
Bu arada bir de anketleri okuma sorunumuz ortaya çıktı. Bir partiye oy vereceğini bildirenlerin oranıyla, o partinin oy alabileceği havuz aynı şeyler değil. AK Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49-50 çıkıyor.
İki gösterge var.
1- Partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı.
2- O partiye oy verebileceklerini söyleyenlerin oranı.
CHP’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı bir ara yüzde 31’e ulaşmıştı. Ama oy verenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. CHP’nin oyu yüzde 22-23 gözüküyor ama oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27 seviyesinde.
AK Parti’ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 55 gözüküyor. 7 Haziran seçimleri öncesinde bu oran yüzde 43-44’e kadar gerilemişti. Partiler iyi bir performans gösterirse, o havuzdan daha fazla oy alabilirler."
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