2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Seçim ittifakına zarar verecek hiçbir şeye izin verilmediğini belirten Selvi, ittifakın 2019 seçimleriyle sınırlı olmayacağını söyledi. Seçim ittifakına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve yasal düzenlemenin hazırlandığını belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyumla ilgili çalışmaların 2018 yılının ilk 6 ayında hazırlanması talimatını verdiğini ve uyum yasalarının en geç 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi gerektiğini yazdı.

Abdulkadir Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İTTİFAKTA NETLEŞENLER

Seçim ittifakına yönelik çalışmalar ise sürüyor. AK Parti’de dün teknik komisyonların çalışmalarının ele alındığı üst komisyon toplantısı vardı. Bu vesile ile komisyonların çalışmalarında mesafe alındığını söyleyebilirim.

1- Yüzde 10 barajı korunacak.

2- AK Parti ile MHP seçmen listelerinde parti adı ve amblemiyle yer alacak.

3- AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek.

Henüz üzerinde karar verilemeyen nokta ise, oyların sayımı ve ittifaka yüzde 12-15 gibi ayrı bir seçim barajı getirilmesi konusu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldığı için seçmen sandık başına gidince Cumhurbaşkanı’na ayrı bir oy verecek, partisine ayrı bir oy kullanacak. Burada bir sorun yok. Ancak ittifak olduğunda ne olacak? Bu noktada o kadar ince detaylar var ki, hassas olmayı gerektiriyor.

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