2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili anketler gündemi belirlemeye devam ediyor. Kritik seçim öncesi '2019 seçimlerinde hangi parti ne kadar oy alacak?, 'Partilerin oy oranı nedir?' sorularının yanıtları büyük önem taşıyor.

Son referandum ve Kıbrıs’taki seçimlerde başarılı tahminlerde bulunan ‘Gezici Araştırma’nın Genel Müdürü Murat Gezici, son yaptıkları araştırmada ilginç bulgular olduğunu belirtti.

Gezici’nin konuşmalarından bazı satırbaşları şöyle;

“HER 3 SEÇMENDEN BİRİ ‘SADIK SEÇMEN’ DEĞİL ARTIK”

“Ak Parti’ye oy veren her üç seçmenden biri ‘sadık seçmen’ değil artık. Yani Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 33’ü-35’i istemeyerek oy veriyor. İYİ Partili ya da İYİ Parti’siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz”

Murat Gezici

“İTTİFAK MHP TABANINDA REFLEKSLERE SEBEBİYET VERECEK”

Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ittifakının, iktidarın ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdiğini belirten Gezici, “Bu iki parti bir dayanışmaya girmiştir. MHP vizyonu olan bir parti ama farklı bir parti ile hareket ediyor. Bu gerek MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek; aynı zamanda bu yakınlaşma Güney Doğu ve Doğu Anadolu da çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65’i Ak Parti’ye oy veriyor. Yani kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız” ifadelerinde bulundu.