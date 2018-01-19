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2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:28 | Son Güncelleme 1 saat önce

2019 seçimleriyle ilgili anketler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi '2019'da hangi parti ne kadar oy alacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken; Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, son anket araştırmasıyla ilgili rakamları açıkladı. Ortaya çıkan rakamlarda İYİ Parti'nin yükselişi dikkat çekerken, AK Parti ve MHP oylarında büyük kayıp yaşandığı görüldü.

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili anketler gündemi belirlemeye devam ediyor. Kritik seçim öncesi '2019 seçimlerinde hangi parti ne kadar oy alacak?, 'Partilerin oy oranı nedir?' sorularının yanıtları büyük önem taşıyor.

Son referandum ve Kıbrıs’taki seçimlerde başarılı tahminlerde bulunan ‘Gezici Araştırma’nın Genel Müdürü Murat Gezici, son yaptıkları araştırmada ilginç bulgular olduğunu belirtti.

Gezici’nin konuşmalarından bazı satırbaşları şöyle;

“HER 3 SEÇMENDEN BİRİ ‘SADIK SEÇMEN’ DEĞİL ARTIK”

“Ak Parti’ye oy veren her üç seçmenden biri ‘sadık seçmen’ değil artık. Yani Ak Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 33’ü-35’i istemeyerek oy veriyor. İYİ Partili ya da İYİ Parti’siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz”

Murat Gezici

“İTTİFAK MHP TABANINDA REFLEKSLERE SEBEBİYET VERECEK”

Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ittifakının, iktidarın ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdiğini belirten Gezici, “Bu iki parti bir dayanışmaya girmiştir. MHP vizyonu olan bir parti ama farklı bir parti ile hareket ediyor. Bu gerek MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek; aynı zamanda bu yakınlaşma Güney Doğu ve Doğu Anadolu da çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65’i Ak Parti’ye oy veriyor. Yani kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız” ifadelerinde bulundu.

ANKET SONUÇLARINDA İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Anket sonuçlarını ilk defa Halk Arenası’nda paylaştığını belirten Gezici;

“Araştırma 2-17 Aralık arasında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde 4 bin 238 katılımcıyla yapılmıştır.

Ak Parti 42… Yüzde 49’lardan 42’lere düştüğünü görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ………….20.1

İYİ Parti ………………………………………..20.2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ………..7.29

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 8.73

Diğer partiler yüzde 1 civarında…”

Hangi parti ne kadar oy alacak?
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ikigün önce ÜÇ anket şirketinin verdiği sonuçlara inanmayan İYİ Troller bu sonuçlara bayılır şimdi) olum zorlamayın Reis en az %57 ile seçilir ve MHP ninde Baraj die bir sorunu Yok! meseleyi bir süre önce açıklamıştık Referandumda yeni bir Sistem oylanıyordu ve Tereddütleri sebebiyle normalde Reis ve Bahçeliye OY verecek olanların bile bir kısmı o tereddütler sebebiyle "Hayır" demişti Bukez farklı ve Göreceksiniz Ben şimdiden yazayımki Seçimin ertesi sabahı ŞOK yaşamayasınız ))
Akp gidici inşallah
bu sonuçları bekliyordum, her geçen gün daha iyi olacak inşallah...
haha iyi parti yüzde 20 mi . şu anket şirketleri tutturamayınca istifa etsede ortalık tek hücrelilerden kurtulsa
Yalan. Yalandan kim ölmüş. Millet artık size inanmaz. Bilinçlendi.
iyi parti yüzde 20 değil yüzde 3-4 ü geçmez.
ya abi iyi tamam atiyorsunuzda bukadar da atilmazki ya.chp iyi partinin gazabina ugramis
ac tavuk kendini bugday ambarinda zannedermis
YUNANIN EGE ADALARINA BAYRAK DİKMESİNE SEYİRCİ KALANLARI TARİH AFFETMEZ!
İYİ PARTİNİN %30 ÜZERİNE ÇIKACAĞINA, BAŞKANLIK SEÇİMİNDE CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKININ AKP-MHP İTTİFAKINA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM...
DAHA NEDİYORSUNUZ SİZ YA BU MİLLET NEYAPACAĞINI İYİ BİLİRR 10 SEÇİM OLDU DAHA ANYAMADINIZMI BU YÜCE MİLLET BU ÜLKEDE KİM NEYAPMAKK İSTEDİĞİNİ İYİ BİLİİRRRRR
yaw he he inandık bizde
ufak atın civcivler yesin iyi parti %20 hiç güleceğim yoktu
AKP'NİN HALEN %42 OY ALABİLİYOR ALMASI ÇOK İLGİNÇ
bertaraf ol akp
İYİ parti ikinci parti olarak CHP nin önünde görünmekte. Pek inandırıcı değil. Gerçek oranlar; AKP 41... CHP 25... İYİPARTİ 19...HDP 8 ve MHP 5 ve diğerleri % 2
ben mhp liyim ve mhp ye oy vereceğim
İyi Parti ve 20.2 alacakmış hiç güleceğim yoktu gece gece puhahaaaa
cumhurbaşkanlığı seçiminde kim düşük oy alırsa diğerinin lehine çekilmelidir..tek formül de budur
bence hepsi YALAN...iyi parti bu kadar oy alması imkansız.ama reklamın iyi'si kötüsü olmaz....
halbuki bir çoğunun yanlızca iş yerleriyle alakası vardı ve nedensizce cezalandırıldılar onlar seçimde AKP ye destek verecek midir onlarda AKP ye küseceklerdir tabiiki onlarla iş yapan diğer AKP destekçileride şuanda çekimser bir tavırdadır
Vatandaşa hizmet edecek her partinin gönlümüzde Yeri var yeterki bu ülke için çalışsın..
Önümüzdeki seçimler belediye başkanlığı seçimi, milletvekilliği seçiminde tekrar sonuç değişebilir. Ama Türkiye nin daha önce demokrasinin olduğu dönemden (eski Cumhurbaşkanının çok küçük bir iyileştirme teklifine bile korkunç hakaretler ve toplu siyasi infazın y a p ı l m a d ı ğ ı ir dönem) yani eskiden bir BAKANLIKTA BAKANLIK yapmış hanımefendi bir lidere TÜRKİYE nin ihtiyacı var. Hanımefendi lider Tansu Çiller in dönemi; ne olursa olsun demokrasinin en yükesktavan yaptığı dönemdir. En az tutuklamanın olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine en az başvurunun olduğu dönem diye hatırlıyoru
Karşı anket savaşları başladı yine :)
iyilik sağlık
Bu anket şirketlerinin yaptığı anketlere inanan tek bir kişi var mı acaba?
iyi partiyi biraz yüksek göstermişler.gerisi doğru.
MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLURSA NE CHP TUTULUR NE DE İYİ PARTİ...
Ne Yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır.
yav he he:)
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