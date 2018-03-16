İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımızın kaliteli bir eğitim için ikili eğitimi sonlandırma gibi talimatı var. 2019 yılı sonuna kadar 58 bin derslik gerekiyor. Bunun da en fazlası İstanbul'da. Şu anda 47 bin dersliğimiz inşa halinde. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. İşte belediye başkanımız gibi merkezi hükümetle yerel yönetimler, devlet-vatandaş iş birliği ile 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız." dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu ek binasının açılışı töreninde konuşan Yılmaz, eğitime yapılan katkının önemini vurgulayarak, belediye başkanı Hasan Can'a teşekkür etti.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimde yapılan hizmetlere değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 284 bin, İstanbul'da 70 binin üzerinde derslik inşa ettik. Türkiye'de 60 milyarın, İstanbul'da ise 6 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36'dan 24'e düştü, İstanbul'da ise ise 56'dan 32'ye düştü. Makul olan 30'un altına çekmek. Başbakanımızın kaliteli bir eğitim için ikili eğitimi sonlandırma gibi talimatı var. 2019 yılı sonuna kadar 58 bin derslik gerekiyor. Bunun da en fazlası İstanbul'da. Şu anda 47 bin dersliğimiz inşa halinde. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. İşte belediye başkanımız gibi merkezi hükümetle yerel yönetimler, devlet-vatandaş iş birliği ile 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız, evlatlarımıza daha kaliteli bir eğitim verelim diye."