SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, "Ankara'da gerekli temasları gerçekleştirip morfoloji binamızı kuracağız, dekanlığın idari yapısını oluşturacağız ve kadrolarımızı şekillendireceğiz. Eğitim öğretimle ilgili de YÖK ile yapacağımız görüşmeler çerçevesinde inşallah 2019'da ilk öğrencilerimizi alarak tıp eğitimini de başlatmış olacağız." dedi.

Prof. Dr. Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararların Resmi Gazete'de yayımlandığını ve buna göre SİÜ'ye bağlı tıp fakültesi kurulduğunu anımsattı.

Kente tıp fakültesinin kazandırılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür eden Erman, bu fakültenin üniversiteye çok farklı bir atmosferi getireceğini belirtti.

Tıp fakültelerinin üniversitelerde "lokomotif" görevi gördüğünü ifade eden Murat Erman, ayrıca birçok sektörü eş zamanlı tetikleyen bir fakülte özelliği taşıdığını bildirdi.