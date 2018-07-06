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"2019'da ilk öğrencilerimizi alarak tıp eğitimini de başlatmış olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman: "Ankara'da gerekli temasları gerçekleştirip morfoloji binamızı kuracağız, dekanlığın idari yapısını oluşturacağız ve kadrolarımızı şekillendireceğiz. Eğitim öğretimle ilgili de YÖK ile yapacağımız görüşmeler çerçevesinde inşallah 2019'da ilk öğrencilerimizi alarak tıp eğitimini de başlatmış olacağız"

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, "Ankara'da gerekli temasları gerçekleştirip morfoloji binamızı kuracağız, dekanlığın idari yapısını oluşturacağız ve kadrolarımızı şekillendireceğiz. Eğitim öğretimle ilgili de YÖK ile yapacağımız görüşmeler çerçevesinde inşallah 2019'da ilk öğrencilerimizi alarak tıp eğitimini de başlatmış olacağız." dedi.

Prof. Dr. Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararların Resmi Gazete'de yayımlandığını ve buna göre SİÜ'ye bağlı tıp fakültesi kurulduğunu anımsattı.

Kente tıp fakültesinin kazandırılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür eden Erman, bu fakültenin üniversiteye çok farklı bir atmosferi getireceğini belirtti.

Tıp fakültelerinin üniversitelerde "lokomotif" görevi gördüğünü ifade eden Murat Erman, ayrıca birçok sektörü eş zamanlı tetikleyen bir fakülte özelliği taşıdığını bildirdi.

Kurulacak tıp fakültesi ile çevre iller ve sınıra yakın ülkelere de sağlık hizmeti verme olanağına kavuşacaklarını kaydeden Erman, fakültenin, istihdam oluşturma bakımından da önemli bir özellik taşıdığını kaydetti.

Fakülte ile istihdam alanlarının da oluşacağını ifade eden Rektör Erman, şöyle konuştu:

"Tabii bizim asıl bakış açımız özellikle insan sağlığı açısından bilimsel birtakım gelişmelerin ilimizde tecelli edecek olmasıdır. Bu yönüyle oluşturacağımız kadroyla insan sağlığı üzerinden önemli araştırmalar yapılacak, tedavi yöntemleri geliştirilecek. Üniversite, bu fakülte ile hem Türkiye'de, hem dünyada nitelikli yayınlar yapmak üzere tıp dünyasına adını yazdıracak."

Tıp fakültesinin sosyal kültürel değişim ve dönüşüm anlamında da kente etkileri olacağını vurgulayan Erman, Sağlık Bakanlığı ile kısa süre içinde yapacakları protokolle "afiliasyon" usulüyle Siirt Devlet Hastanesini Sağlık Bakanlığıyla ortak kullanacaklarını bildirdi.

Yakın zamanda üniversitenin öğretim üyelerinin klinik hizmeti vermeye başlayacağını belirten Prof. Dr. Erman, şunları söyledi:

"Buna ilave olarak temel tıp bilimleri konusunda da kadromuzu ivedi bir şekilde oluşturarak, özellikle morfoloji binası konusunda Ankara'da gerekli temasları gerçekleştirip morfoloji binamızı kuracağız, dekanlığın idari yapısını oluşturacağız ve kadrolarımızı şekillendireceğiz. Eğitim öğretimle ilgili de YÖK ile yapacağımız görüşmeler çerçevesinde inşallah 2019'da ilk öğrencilerimizi alarak, tıp eğitimini de başlatmış olacağız. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erman, fakültenin kurulmasında emeği geçen AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve üniversitede görevli akademisyenlere de teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Siirt Siirt Üniversitesi’ Tıp Fakültesi

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