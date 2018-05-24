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2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan UEFA yönetimi, Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasını kararlaştırdı.

Finale ev sahipliği için İstanbul'un yanı sıra Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı da aday olmuştu.

2002 yılında hizmete giren 76 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı, tarihinde ikinci kez "Devler Ligi" finaline ev sahipliği yapacak.

- Kapasitesi artacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesini yükseltecek.

Federasyon tarafından Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için hazırladığı dosyada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği kaydedildi.

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- Tarihi final

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan ilk final mücadelesinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya gelirken, büyük heyecana sahne olan maç turnuvanın unutulmaz finalleri arasına girdi.

25 Mayıs 2005 tarihindeki final maçında Milan, 1. dakikada Paolo Maldini, 39 ve 44. dakikalarda da Hernan Crespo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Şampiyonluk sevincini erken kutlamaya başlayan İtalyanlar, ikinci yarıda karşılarında beklenmedik bir Liverpool buldu. İngiliz ekibi, 54. dakikada Steven Gerrard, 56. dakikada Vladimir Smicer ve 60. dakikada Xabi Alonso'nun ayağından 6 dakikada 3 gol bulup, skoru eşitledi ve maçın normal süresi ile uzatma bölümü 3-3 berabere sonuçlandı.

Penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, unutulmaz maçın ardından kupayı kaldırmayı başardı.

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Atatürk Olimpiyat Stadı Devler Ligi Kiev UEFA Ukrayna

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