"2021 yılına kadar jandarmayı profesyonel hale getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma teşkilatını 2021 yılına kadar profesyonel hale getireceklerini, talep ve ihtiyaç doğrultusunda her yıl 25-30 bin jandarma alacaklarını belirterek, "Jandarma içerisinde hani şu anda 'yükümlü' dediğimiz askere gidenler var ya bunlar kalmayacaklar. Jandarma tamamen polis gibi profesyonel bir teşkilat haline gelecek." dedi. Bakan Soylu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin devlet olarak kendi görevini ortaya koyması gerektiğine ilişkin ifadelerini anımsatan Soylu, bu süreçte yerinden yönetimin, bölgeye devamlı gitmenin etkisine ve kaymakamların önemine işaret etti. "Çözüm sürecini denemiş olmanın bugüne bir faydası oldu mu?" sorusu üzerine Soylu, "Kısmen. Yani aslında bunların ne kadar zirzop bir örgüt olduğu, kimin maşaları olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bölge halkı, oradaki vatandaşlarımız özellikle bu çukur meselelerinden sonra nefret ediyor PKK'dan." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, terör örgütü PKK'nın 40 yıllık psikolojik ve ideolojik olarak oluşturduğu katmanın da yok sayılamayacağını anlattı. İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen başka şehirlerde yaşayıp, Güneydoğu adına ahkam kesen kardeşlerimiz, Güneydoğu kökenli kardeşlerimiz de var. İstanbul'da yaşıyorsun PKK'yı, HDP'yi savunuyorsun; git Güneydoğu'da yaşa da göreyim bakayım. Git orada savun. Orada o adamın yaşantısına ortak olmuyorsun, onun yaşadığı travmayı da yaşadığı huzuru da orada görmüyorsun, buradan oraya pay biçmeye çalışıyorsun. Böyle bir mantık elbette ki söz konusu değil." - "Demokrasinin dışındaki her şey fantezidir" Programda Soylu'ya, "Adı 'çözüm süreci' olmasa da bölgeye yönelik özel bir açılım, süreç, böyle bir şey bekleyelim mi 24 Haziran'da?" sorusu da yöneltildi. Tek şifrenin demokrasi olduğunu vurgulayan Soylu, "Demokrasi her şeyin ilacıdır, doğuya da batıya da. Bunun ötesinde, böyle fantastik birtakım yaklaşımlarla fantezi kurarak devlet falan idare edilmez. Yok böyle bir şey. Devlet dener, bu da devletin hakkıdır, göstermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Annan Planı ile Kıbrıs'ta buna benzer bir adımı attığını hatırlatan Soylu, devletin bu tip denemeleri yapabileceğini ama riski, tehlikeyi gördüğü anda da duracağını dile getirdi. "Buradaki tek irade demokrasidir. Demokrasinin dışındaki her şey, benim kanaatim bu, fantezidir." diyen Soylu, kayyum atanan belediyelerde şu ana kadar yapılan çalışmaları gösterilen grafik üzerinden anlattı. Soylu, kayyumların bölgede çok güzel işler çıkardığının altını çizdi. - "Aynı noktadalar, hiçbir şey değişmiş değildir, değişemez" İçişleri Bakanı Soylu, "24 Haziran'da istemediğiniz bir partiye, diyelim ki HDP'ye, fazla oranda oy çıkarsa bunu nasıl izah edersiniz?" sorusuna karşılık, bölge halkına nasıl yaklaştıklarını herkesin bildiğini vurguladı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde atıl bir spor kulübünün kayyum tarafından spor kulübüne dönüştürülmesiyle ilgili videonun izletilmesinin ardından Soylu, çocukların bu spor kulübünde yaşadığı mutluluğa işaret etti. İstanbul'dan veya başka yerlerden oturup, her tarafa ve bölgeye senaryo çizilmesini asla kabul etmediklerini kaydeden Soylu, bölge insanıyla hemhal olunduğunda ancak sonuç üretebilme hakkının da doğacağını belirtti.

HDP'yi işaret eden Soylu, "Kandil'den talimat gelecek, gelen talimata göre her şey ortaya çıkacak, adaylar belirlenecek, kimin kim olduğu, parti yöneticileri belirlenecek ondan sonra. Geçen gün eş başkanları çıktı televizyonda 'Çukur süreci bizim direnişimizdir' dedi. Aynı noktadalar, hiçbir şey değişmiş değildir, değişemez. Baskı altındalar çünkü. PKK terör örgütünün baskısı altındalar." diye konuştu. PKK'nın geçmişte de evlere mektuplar gönderdiğini aktararak, "Hadi göndersinler de görelim bakalım." diyen Soylu, bölgede huzurun devam ettirilmesiyle yaşanan ve yaşanacak olumlu gelişmelere dikkati çekti. - "Uyuşturucu meselesinde Avrupa'nın saldırısı altındayız" Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de daha önceki açıklamalarının izlettirilmesi üzerine, şunları kaydetti: "Uyuşturucu meselesi önemli bir mesele. Biz bir kere uyuşturucu meselesinde Avrupa'nın saldırısı altındayız. Bunu kabul etmek gerekiyor, Hollanda, Belçika, Avusturya... Orada kimyasal uyuşturucu, captagon, ecstasy bütün bunları orada üretiyorlar. Ürettikleri zaman bunları Türkiye ve Orta Doğu'ya gönderiyorlar. Bir hat var burada. Bir hat da doğuda var. Afganistan'dan var. Afganistan, Pakistan.

Afganistan kimin elinde, kim yönetiyor? Amerika. Bu kadar basit. 2016'da 5 bin ton eroin, afyon üretiyorlardı. Şimdi 2017'de 9 bin ton üretiyorlar. Bu ne demek? Ben hükümet olarak tedbirimi almak zorundayım. Neyin tedbirini alacağım? Bu 9 bin ton, önemli bir bölümü benim üzerimden geçecek ve benim ülkeme gelecek." Suriye'de de Zeytin Dalı Harekatı'nın uyuşturucu üretimini kontrol altına alınmayı sağladığını belirten Soylu, "Bir taraftan kimyasal bir taraftan doğal uyuşturucunun baskısı altındayız. Polis sayımız az, 15 Temmuz'u geçirmişiz ve özellikle bunu fırsat bilip Türkiye'ye abanıyorlar." dedi. Afganistan'dan yaşanan göçü anımsatan Soylu, bu göçün nedenine ilişkin yaptığı incelemelere yönelik, "Benim kanaatimi söyleyeyim; Afganistan'daki Amerikan büyükelçisi kim? 15 Temmuz'daki Türkiye büyükelçisi. Hiçbir şey tesadüf olmaz. Yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı. Soylu, yapılan çalışmayla yaklaşık 15 bin Afganlıyı Afganistan'a gönderdiklerini ve böylelikle baskının durduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelede 2016'da sadece 86 bin operasyon yapılırken, bunun 2017'de 118 bine, 2018'in ilk beş ayında da 58 bine çıkarıldığını belirterek, uyuşturucuda tutuklu durumunun da 8 bine çıktığını, bu yılın ilk dört ayında 5 bin kilogram eroinin yakalandığını kaydetti. Bu konuda narkotik ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalara, uyuşturucuyu okulların etrafından temizlediğine, uyuşturucu baronlarına kadar uzanan ciddi operasyonların gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, "Şunu biliyoruz, bir eroin, afyon saldırısı altında olacağız ve bir kimyasal üretim adı altında bir saldırıda bulunulacak bize. Bunlara karşı bizim tedbir almamız lazım." diye konuştu. - Kaza yapan araba otomatik olarak 112'yi arayacak Bakanlığın yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren Soylu, yerli ve milli yazılımların geliştirildiğini söyledi. Soylu, yeni projelerine ilişkin, "Allah muhafaza arabanla kaza yaptığın zaman, araba otomatik olarak 112'yi arayacak. Bunun yazılımlarını yaptık. Avrupa Birliği bunu öneriyor, kendisi beceremedi ama. Bir kaza yaptınız airbag patladı, oradan direkt 112'ye bağlanıyorsunuz. Kazayla beraber otomatik olarak harekete geçiyor ve verdiğiniz sinyallerden sizin nerede olduğunuzu anlıyor. Eğer konuşabiliyorsanız da mesaj verebiliyorsunuz. Muhteşem bir sistem." dedi.

Güvenlik Acil Durumlar Merkezi'ni de kurduklarını belirten Soylu, "Acil durumlarda, kendi yerli yazılımımızı yaptık. Mesele siz olay yerine gitmeden, olayın canlı görüntülerini bizim yaptığımız sistemle hem biz görebileceğiz hem istersek size aktarabileceğiz." bilgisini paylaştı. Bakan Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile aralarında bir problem olduğu iddialarına ilişkin soruya ise Albayrak'ın iyi arkadaşı olduğunu belirterek yanıt verdi. Türkiye'nin enerji alanında planlayan ve yöneten hale geldiğine işaret eden Soylu, Bakan Albayrak'ın bu konudaki başarısına dikkati çekti. Soylu, "Tezviratlar hep olur, hep yapılacaktır. Hep de gerçekleşir, bizden önceki hükümetlerde de... 'Bir zokayı yutturabilir miyiz' diye bakarlar. Bakılacaktır da. Yani bizim de o zokayı yutmamamız lazım. Bu kadar işlerle uğraşan adamlar, bir de bunlarla meşgul olursa yanlış olur. Bir de Berat Bey ile ortak özelliğimiz, ikimiz de Trabzonluyuz. Aynı deredeniz yani." açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, seçim öncesi affa ilişkin bir soru üzerine ise şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.