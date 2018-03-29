"2023 Vizyonunda Bilim ve Teknoloji" konferansı

Bu yüzyılın, bilgiyi üretmenin yeterli olmadığı, aynı zamanda uygulayan ve değerlendiren ülkelerin yüz yılı olacağını anlatan Şimşek, "Niye 2023-2053 vizyonu koyduk. Devletimiz bir vizyon ortaya koydu, bunun uygulaması sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, sanayicilerle, işçi ve iş adamlarıyla yani toplumun tüm katmanlarıyla gerçekleşecek bir unsurdur. Doğrudur belki yüzde 100 elde edemeyiz ama yüz 80 elde etmek de bir başarıdır. Fakat vizyonu ortaya koymazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Vizyonun gerçekleşebilmesi için misyona ihtiyaç var. Misyon da elin taşın altına girmesidir." diye konuştu.

Hızlandırılmış büyüme, artan karmaşıklık ve hızla değerini kaybetme trendinin çağdaş bilginin karakteristikleri arasında olduğunu aktaran Şimşek, dünyadaki bilginin kendini 4 yılda bir katladığını, 2020'de bunun 73 günde bir olmasının beklendiğini anlattı.

2023 vizyonunun gerçekleşmesi için yüksek teknoloji ve katma değer üretimine ihtiyaç olduğuna işaret eden Şimşek, dünyada herşeyin çok hızlı değiştiğini, son 50 yılda şirketlerin ortalama yaşam sürelerinin 60 yıldan 18 yıla gerilediğini, değişime ayak uyduramayanların batıp gideceğini kaydetti.

Şimşek, 2023 vizyonuna giderken engel koymak isteyenlerin olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devrim arabasında sadece silecek lastiği ve otomobilin lastiği ithaldir, geriye kalan bütün parçalar elle yapılmıştır. 1961'de Cumhuriyet Bayramı'nın yapıldığı meydanda halk sevinçten 'bizim de artık otomobilimiz var.' diyerek tekerleklere sarıldı. 30 Ekim 1961 tarihli gazetelere baktığımız zaman 'yazık oldu o kadar paraya, israf oldu.' gibi güvensizlik pompalanmaya başlandı. O zamanki mühendisler, '29 Ekim'de bayram ediyorduk, 30 Ekim'de neredeyse vatan haini olacaktık.' dediler. 56 yıl geçti aradan. 2023 vizyonunda devlet olarak yerli otomobil yapma düşüncemiz var. Otomobil yapmak artık çok önemli bir şey değil. Fakat bunun psikolojik bir önemi vardır. Bu otomobil yapılacak. İran, Hindistan, Doğu Bloğu'nun kendi otomobili var. Ben de kendi ülkemde kendi ismimle anılan bir otomobile binmek istiyorum. Bu otomobil çıksın ilk alacaklardan biri benim. Bunun yanı sıra yerli silahlarımız yapılıyor. Eş zamanlı inanamayacağın kadar büyük gelişmeler var. Afrin'de bizim ürettiğimiz insansız hava araçları kullanılıyor."