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“2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi” konulu konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Ahi Evran Topluluğu tarafından Yükseköğretim Kurulu eski üyesi Prof.

“2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi” konulu konferans

Adıyaman Üniversitesi Ahi Evran Topluluğu tarafından Yükseköğretim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in konuşmacı olarak katıldığı "2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi" adlı konferans gerçekleştirildi.
Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, müdürler, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.
Konuşmasında milli ve yerli sermaye ve gelişimin önemine değinen Prof. Dr. Şimşek, gelişim için değişimin şart olduğu vurgusu yaptı. Prof. Dr. Şimşek teknoloji, inovasyon ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinden de bahsetti.
Toplumların değişim ile ilgili üç seçeneği olduğunun altını çizen Şimşek, "Değişimi yönetmek, değişimi izlemek ve ölümü beklemek gibi toplumların üç seçeneği vardır. Bizim hedefimiz 2023 kapsamında değişimi yönetmektir. Bunu başarabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Dünya ile barışık halde olmamız gerekiyor" dedi.
Değişim ve gelişim konusunda Japonya’yı örnek gösteren Şimşek, "Japonlar kendilerini 1945’te Hiroşima ile perişan hale getiren Amerika’nın konumuna gelebilmek için el ele verip 30 yıl içerisinde bu hedefe ulaştılar. Ya toplu kalkınma ya da toplu harakiri dediler. Pes etmediler, hedef koydular, başardılar.
Türkiye’nin 2023 vizyonunda Ar-Ge, girişim ve inovasyona büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Şimşek, "Her alanda gelişeceğiz. Yerli ve milli sermayemize değer katacağız. Şu an milli ve yerli insansız hava araçlarımız var. Afrin’de kullanılan teçhizatlar yerli ve millidir. Daha da önemli çalışmalara bu ülke el ele vererek hep birlikte çalışarak imza atacaktır. Ben gençlerimizin geleceğe ışık tutacağından eminim” diye konuştu.
Konferans sonunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e teşekkür edilerek kendisine Üniversite Merkez Külliyesi içerisinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.

“2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi” konulu konferans

“2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi” konulu konferans

“2023 Vizyonunda Yerli ve Milli Sanayi” konulu konferans

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