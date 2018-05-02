Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, "2023 ve 2071'in hayal olmadığına inanıyoruz ve gerçekleşmesi için mutabakat içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Yeşilyurt Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi'nce 2023'e Doğru Yeni Türkiye Paneli düzenlendi.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Öztürk, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin artık hem bölgesel hem de küresel anlamda aktör olduğunu belirtti.
Geçmişte vize almak için beklenilen ülkelere şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaport göstererek giriş yapabildiğini kaydeden Öztürk, Türkiye'nin son 15 yıllık gelişmesine bakıldığında, gelecek yıllara daha özgüvenle hazırlanılması gerektiğinin görüldüğünü söyledi.
"2023 ve 2071'in hayal olmadığına inanıyoruz ve gerçekleşmesi için mutabakat içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendisinin potansiyeline, bölgesel anlamda neye tekabül ettiğinin farkına varmayan bir topluluk hiç kimseye fayda etmez." diyen Öztürk, şöyle devam etti:
"Dünyada her gün binlerce güzellik yaşanır ancak bunu dünya kamuoyuna açmazlar. Çünkü egemen güçler için dünya tasavvuru var, dünyanın yüzde 90 varlığını elinde tutmak isteyen güçler var ve bu varlığı hiçbir zaman paylaşmak istemeyen bir yapı var. Bu yapı artık kendi kendisini idare edemiyor, kim daha fazla alacak konusunda anlaşamıyor. O resmin içine Türkiye'yi koyduğumuzda inanın farklı bir noktadayız. Yerinden, yurdundan edilmiş yaklaşık 3 milyon 500 insanın, 200 binini biz kamplarda ağırlıyoruz. Geriye kalanlar aramızda, komşumuz, iş yerinde çalışma arkadaşımız. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya da mazlumlara kapılarımızı açtık ki verelim diye. Verdiğimizin 10 katını almak için vermedik. TİKA, Afrika'da sessiz sedasız yüzlerce, binlerce yardım yapıyor, su kuyularından, sağlık tesislerinden her şeye el atıyor."
- "Türkiye için olumsuz bir süreci tetiklediklerini görüyoruz"
Başbakan Müşaviri Mehmet Babacan ise Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını dönemler halinde anlattı.
Türkiye'nin kırılma noktası yaşadığı dönemlerde güvenilir diye tabir ettiği ve devlet hazineleri veya kredi kuruluşlarından gerekli desteği göremediğini bildiren Babacan, şunları söyledi:
"Kırılma anlarının hepsinde hemen hemen Türkiye'nin karşısında pozisyon alarak, birileri için çıkar yaratarak, Türkiye için olumsuz bir süreci tetiklediklerini görüyoruz. En yakın örneğini dün gece yaşadık. Normalde ağustos sonu gibi not güncellemesi yapması gereken kuruluş, kredi derecelendirme kuruluşlarının önemlilerinden bir tanesi, dün pat diye değerlendirme yapma ihtiyacı duydu ve Türkiye'nin kredi notunu yabancı para cinsinden hemen pat diye bir kademe geri çekti. "
SETA Dış Politika Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman da Türkiye'nin tarih boyunca birtakım yapılar tarafından yıpratılmaya ve topraklarının işgal edilmeye çalışıldığını ancak bu yapıların her seferinde mağlup olduğunu anlattı.
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