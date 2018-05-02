2023'e Doğru Yeni Türkiye Paneli

"2023 ve 2071'in hayal olmadığına inanıyoruz ve gerçekleşmesi için mutabakat içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendisinin potansiyeline, bölgesel anlamda neye tekabül ettiğinin farkına varmayan bir topluluk hiç kimseye fayda etmez." diyen Öztürk, şöyle devam etti:

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Öztürk, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin artık hem bölgesel hem de küresel anlamda aktör olduğunu belirtti.

"Dünyada her gün binlerce güzellik yaşanır ancak bunu dünya kamuoyuna açmazlar. Çünkü egemen güçler için dünya tasavvuru var, dünyanın yüzde 90 varlığını elinde tutmak isteyen güçler var ve bu varlığı hiçbir zaman paylaşmak istemeyen bir yapı var. Bu yapı artık kendi kendisini idare edemiyor, kim daha fazla alacak konusunda anlaşamıyor. O resmin içine Türkiye'yi koyduğumuzda inanın farklı bir noktadayız. Yerinden, yurdundan edilmiş yaklaşık 3 milyon 500 insanın, 200 binini biz kamplarda ağırlıyoruz. Geriye kalanlar aramızda, komşumuz, iş yerinde çalışma arkadaşımız. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya da mazlumlara kapılarımızı açtık ki verelim diye. Verdiğimizin 10 katını almak için vermedik. TİKA, Afrika'da sessiz sedasız yüzlerce, binlerce yardım yapıyor, su kuyularından, sağlık tesislerinden her şeye el atıyor."

- "Türkiye için olumsuz bir süreci tetiklediklerini görüyoruz"

Başbakan Müşaviri Mehmet Babacan ise Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını dönemler halinde anlattı.

Türkiye'nin kırılma noktası yaşadığı dönemlerde güvenilir diye tabir ettiği ve devlet hazineleri veya kredi kuruluşlarından gerekli desteği göremediğini bildiren Babacan, şunları söyledi: