HABER

205 yıllık çınara demir profilli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 205 yaşındaki çınar ağacının, yayaların geçtiği bölümde sarkan dalları, demir profillerle desteklendi.

205 yıllık çınara demir profilli destek

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 205 yaşındaki çınar ağacının, yayaların geçtiği bölümde sarkan dalları, demir profillerle desteklendi. Belediye tarafından yapılan çalışmayla profillerin olduğu bölüm ışıklandırıldı.
Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki 205 yaşındaki çınar ağacı, Eskişehir'in en yaşlı ağaçlarından biri. Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 20 Şubat 2015 tarihinde tescillenerek 'Anıt ağaç' olarak koruma altına alınan asırlık çınarın korumasını da Odunpazarı Belediyesi üstlendi.
Odunpazarı Belediyesi'nin 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi' projesi çalışmalarında, dalları yola sarkan ve yayalar için tehlike oluşturan çınar ağacı da ele alındı. Çınarın sarkan dalları demir profillerle desteklendi. Profillerin etrafına da ışıklı süslemeler yapıldı. İlgi odağı olan ağaç önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çınarın içinden çürüdüğü, demir profille desteklenmesinin çok iyi düşünüldüğünü söyledi.
Deliklitaş Mahalle Muhtarı Hüsnü Petek de asırlık çınarın dallarının kırılmaması için demir profiller konduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Demir profiller konduğunda önce bir şeye benzetemedik. İlk başlarda ben kızıyordum o demir korumalara. Güzel bir şey olmayacağını düşündük. Ancak demir profillerin önüne konan aksesuarlar ile çok güzel bir görünüm elde edildi. Çınar ağacı koruma altında olduğu için altının bakımını yaptıramadık. Onun korumasının yapılmasını isteyeceğiz. 200 senelik çınar. Geçen yıllarda yaşı tespit ettirilmişti. Daha önceden buradan ağaçlar geçiyordu ve ağaca zarar veriyordu. Artık ağaca zarar verebilecek büyük ağaçlar geçmiyor. Ağacımızın yaş gününü de yaptık geçtiğimiz yıllarda. İnşallah yeniden pasta keserek yaş gününü kutlarız."

FOTOĞRAFLI

205 yıllık çınara demir profilli destek205 yıllık çınara demir profilli destek205 yıllık çınara demir profilli destek205 yıllık çınara demir profilli destek

İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vurulduİran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.