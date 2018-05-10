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205 yıllık çınara demir profilli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 205 yaşındaki çınar ağacının, yayaların geçtiği bölümde sarkan dalları, demir profillerle desteklendi.

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 205 yaşındaki çınar ağacının, yayaların geçtiği bölümde sarkan dalları, demir profillerle desteklendi. Belediye tarafından yapılan çalışmayla profillerin olduğu bölüm ışıklandırıldı.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki 205 yaşındaki çınar ağacı, Eskişehir'in en yaşlı ağaçlarından biri. Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 20 Şubat 2015 tarihinde tescillenerek 'Anıt ağaç' olarak koruma altına alınan asırlık çınarın korumasını da Odunpazarı Belediyesi üstlendi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi' projesi çalışmalarında, dalları yola sarkan ve yayalar için tehlike oluşturan çınar ağacı da ele alındı. Çınarın sarkan dalları demir profillerle desteklendi. Profillerin etrafına da ışıklı süslemeler yapıldı. İlgi odağı olan ağaç önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çınarın içinden çürüdüğü, demir profille desteklenmesinin çok iyi düşünüldüğünü söyledi.

Deliklitaş Mahalle Muhtarı Hüsnü Petek de asırlık çınarın dallarının kırılmaması için demir profiller konduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Demir profiller konduğunda önce bir şeye benzetemedik. İlk başlarda ben kızıyordum o demir korumalara. Güzel bir şey olmayacağını düşündük. Ancak demir profillerin önüne konan aksesuarlar ile çok güzel bir görünüm elde edildi. Çınar ağacı koruma altında olduğu için altının bakımını yaptıramadık. Onun korumasının yapılmasını isteyeceğiz. 200 senelik çınar. Geçen yıllarda yaşı tespit ettirilmişti. Daha önceden buradan ağaçlar geçiyordu ve ağaca zarar veriyordu. Artık ağaca zarar verebilecek büyük ağaçlar geçmiyor. Ağacımızın yaş gününü de yaptık geçtiğimiz yıllarda. İnşallah yeniden pasta keserek yaş gününü kutlarız."

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