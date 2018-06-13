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"21. asır, Türkiye'nin sıçrama asrıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "21. asır bizim asrımızdır. Bu çok nettir. Bu öyle hamaset değil. Türkiye'nin sıçramasının asrıdır. Biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik, 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik. Şimdi bizim ikinci sıçrama zamanımızdır" - "Bizi bir sistemin içine aldılar. Biz buna kısa tanım olarak 'vesayet sistemi' dedik. Yani kontrol edilen bir sistem, demokrasiyi kapatan, aslında çağın deyimiyle -mış gibi yapılan bir sistemdi. Çatışma üzerinde yönetilen bir sistemdi"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21. asrın Türkiye'nin sıçramasının asrı olduğunu belirterek, "Biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik, 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik. Şimdi bizim ikinci sıçrama zamanımızdır." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer Marmaracık ve Pınar mahallerindeki iftara katıldı. Buradan AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın Çadır Köşkü'ndeki iftara geçen Soylu, konuşmasında, çok yoğun bir seçim çalışması içerisinde olduklarını anlatarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin çok önemli bir enerji hattı üzerinde olduğunu ve tarih boyunca bu nedenle saldırıya maruz kaldığını dile getiren Soylu, Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten sonra darbeciler tarafından 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la Türkiye'nin sıçramaya geçmek istediğini ama engellendiğini aktaran Soylu, aynı güçlerin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemeye çalıştığına dikkati çekti.

Yıllarca Türkiye'nin Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-antilaik olarak ayrılmaya çalışıldığını anlatan Soylu, Türkiye'nin aşamadığı sorun bulunmadığını kaydetti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin vesayet sisteminden kurtulmak için tarihi bir fırsat yakaladığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi bir sistemin içine aldılar. Biz buna kısa tanım olarak 'vesayet sistemi' dedik. Yani kontrol edilen bir sistem, demokrasiyi kapatan, aslında çağın deyimiyle -mış gibi yapılan bir sistemdi. Çatışma üzerinde yönetilen bir sistemdi. Meclis güçlü veya hükümet güçlü. İkisinin de güçlü olduğu bir ortamda ikisinin de güçsüz olduğu bir ortamdan ya da birinin güçlü birinin güçsüz olduğu bir ortamdan illa çatışma çıkardı."

Bundan iki kesimin istifade ettiğini, birinci kesimin oligarşik bürokrasi, ikincisinin de uluslararası finans çetesi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"21. asır bizim asrımızdır. Bu çok nettir. Bu öyle hamaset değil. Türkiye'nin sıçramasının asrıdır. Biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik, 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik. Şimdi bizim ikinci sıçrama zamanımızdır. Bizi ikinci sıçramada engelleyen en önemli meselelerden biri, biraz önce söylediğim, fay hatlarımızı tetikleyen yani Türklük, Kürtlük, Alevilik, Sünnilik, laiklik, antilaiklik, başı açıklık, başı örtülülük bu hatları tetikleyen bu vesayet sistemidir. Şimdi bu vesayet sistemi tasfiye oluyor ve bu vesayet sistemi tasfiye olduğu için Türkiye'yi bundan sonra tutabilene aşk olsun."

- "Türkiye'nin huzur ortamı yarım kalmamalı"

İçişleri Bakanı Soylu, yaşanılan yüzyıl ve coğrafyanın, hata-gecikme, kararsızlık ve istikrarsızlık kabul etmediğini vurgulayarak, "Terör, uyuşturucu, ekonomi ve göç politikalarıyla üzerimizde olağanüstü bir baskı söz konusudur. Sol cenahın eski hastalığıdır, dünyadan örnek vermek isteyince hep İskandinav ülkelerini örnek gösterirler. Allah aşkına, hangi İskandinav ülkesinde 3-4 küresel terör örgütü faaliyet göstermektedir? Hangi İskandinav ülkesinde döviz operasyonları, faiz lobilerinin faaliyetleri kurgulanmaktadır?" diye sordu.

Türkiye'nin huzur ortamında olduğunu ve bunun yarım kalmaması gerektiğini dile getiren Soylu, seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın iftarına, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanat, siyaset, spor, medyadan isimler ile bazı ülkelerin İstanbul başkonsolosları da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar Türkiye vesayet

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