İSTANBUL (AA) - Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen Ivanic, "23 yıl önce çok zor bir savaş geçirdik. Bütün durumu tekrar istikrara kavuşturmak çok zordu. Savaş sırasında çöken ekonomimizi geliştirmek zorundaydık. Bosna Hersek'teki farklı gruplar arasında da dostluğu kurmak zorundaydık. Türkiye, bu yönde bize çok yardımcı oldu. Diğer pek çok ülke de vaatte bulundu, sözler verdi ama yapmadılar. Türkiye, büyük vaatlerde bulunmadı ama ne söylediyse arkasında durdu, yardımcı oldu." dedi. Ivanic, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, Türk ekonomisinin son yıllardaki başarısını kutlayarak, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki ülkeler için önemli bir örnek olduğunu dile getirdi. Batı Balkanlar'daki ülkelerde siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma konusunda sıkıntılar olduğuna değinen Ivanic, "Geçmişte çok problem vardı ancak nihayet hepimiz bir tek istek ortaklığında birleştirdik. Biz istikrarlı bir bölge ve ekonomik kalkınma istiyoruz. Bu, hepimiz için aşmamız gereken büyük zorluktu." diye konuştu.

Ivanic, Bosna Hersek'ten gelenlerin ilave zorlukları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Biz, siyasi durumu istikrara kavuşturmak istiyoruz. 23 yıl önce çok zor bir savaş geçirdik ve hiç de kolay bir dönem değildi. Bütün durumu tekrar istikrara kavuşturmak çok zordu. Bunlara ilaveten savaş sırasında çöken ekonomimizi geliştirmek zorundaydık. Bosna Hersek'te yabancı yatırım yoktu. İstikrarlı bir ülke olarak görünmüyorduk ve ciddi yatırımcılar bize gelmiyordu. Bosna Hersek'teki farklı gruplar arasında da dostluğu kurmak zorundaydık. Hepsi bizim için büyük zorluktu. Türkiye, bu yönde bize çok yardımcı oldu, Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ederiz. Diğer pek çok ülke de vaatte bulundu, sözler verdi ama yapmadılar. Türkiye, büyük vaatlerde bulunmadı ama ne söylediyse arkasında durdu, yardımcı oldu." Mladen Ivanic, zirvede katılımcı ülkelerin modern teknoloji, ekonomik kalkınma ve siyasi istikrar konusunda daha fazla bilgi edineceğini sözlerine ekledi. - "Bizden sonra gelecek kuşakların deneyimimizden yararlanmasını istiyoruz"

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da zirvede dijital transformasyon, ekonomi, politika, enerji konularındaki gelişmelerin ele alınacağını dile getirerek, "Tüm bunlar, bizi özellikle beşeri sermayenin yeni biçimine götürecek. İnternet, yeni teknolojiler, büyük bir bilgi erişimi kazandırdı. Bunları tartışacağız ve her zaman yeşil olan, taze olan, özgürlük gibi konuları ele alacağız. Küreselleşen dünyada bütün bu konular önemli." diye konuştu. Liderlerin kendi deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak istediğini ifade eden Ivanov, "Bizden sonra gelecek kuşakların bizim bilgimizden, deneyimimizden yararlanmasını istiyoruz. 21. yüzyılda doğan çocuklar 22. yüzyılda da hayatlarını süreceklerine göre onlara borçluyuz." dedi. - "Emek piyasası değişecek ve beraberinde sosyal değişimi getirecek" Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Marinko Cavara ise yapay zeka ve biyoteknoloji alanında şahit oldukları gelişmelerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. İnovasyonun 21. yüzyılda büyük bir hız kazandığına dikkati çeken Cavara, "Önemli olan insanların emeğini bu tür teknolojilerle desteklemek ve verimli kılmaktır. Sanayi devrimi yapay zeka ve biyoteknolojiyi içermektedir. Yeni teknolojiler temel olarak çalışma biçimimizi elbette değiştirmekte, aynı zamanda birden fazla şekilde bizi etkilemektedirler. Bazı işler yeryüzünden tamamen yok olmakta, bazıları da yeniden meydana çıkarmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.