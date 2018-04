21. Avrasya Ekonomi Zirvesi

Bardakoğlu, dini metinleri anlama konusunda bütün insanlığın ciddi yanlışlar yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İki ciddi yanlış yaptık. Birincisi, yüce tanrının, yüce yaratanın mutlak egemenliğini, bütün varoluşa hükümranlığını vurgulayan metinleri adeta kendi dünyamıza çektik ve kendimiz yok ettik. Her şeyi ona havale ederek, her şeyi ondan bekleyerek birey sorumluluğunu ve birey inisiyatifini yok ettik. Adeta kör bir tevekkül, bireyi yok ederek, her şeyden onu sorumlu tutan, her olumsuzluğu ona yükleyen bir anlayış. Bugün Şark’ı (Orta Doğu) kapsayan anlayış budur. İkincisi de bireyin bencilliğini öne çıkararak, tanrıyla-yaratanla barışık olmayan bir dünya anlayışı. Bu iki ciddi yanlışı yaptık. Bu iki yanlıştan dönebildiğimiz oranında geleceğimizi inşa etme imkanı olur."

Gelecek ile ilgili çok karamsar olmadığını anlatan Bardakoğlu, dünyanın iniş-çıkışlarla, olumlu-olumsuz durumlarla devam edeceğini söyledi.

"Ne geçmiş çok iyiydi, ne de gelecek çok kötü olacaktır" diyen Ali Bardakoğlu, şunları kaydetti: