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21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 08:12 | Son Güncelleme

21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları açıklandı. 25 Şubat'ta açıklanan sınav sonrasında mülakata girmeye hak kazanan adaylar, merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Polis Akademisi, 21. dönem POMEM mülakat sınavı sonuçlarını dün adayların erişimine açtı. POMEM sınav sonuçlarına göre adaylar, 12 merkezden hangisinde eğitime başlayacak belli oldu. Asıl adayların son başvuru tarihi de açıklandı. İşte Polis Akademisi POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı...

21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav sorgulama sayfası

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınav sonuçları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi. 21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçlarına göre polis adayları, eğitimlerini alacaklar yerler belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

  1. POMEM SINAV SONUÇLARI

Polis Akademisi tarafından açıklanan POMEM sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. E-devlet üzerinden erişebilecek POMEM sınav sonuçları için TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girmeleri gerekiyor.

POMEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KAZANAN ADAYLARIN YAPMALARI GEREKENLER

Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 4 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar, planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavı "asıl" olarak kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

21. DÖNEM POMEM YEDEK ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  1. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları açıklanması sonrasında asil adaylar arasında yer alamayanlar, yedek planlamaların yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Asıl olarak kazanan adayların, verilen tarihe kadar teslim olmamaların halinde yedek adayların çağrılmasına başlanacak. Yedek adaylara dair sonuçların açıklanmasını haberimizden size duyuracağız.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır.

İstanbul(Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

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