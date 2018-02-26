21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları belli oldu! İşte Polis Akademisi sınav sorgulama sayfası

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınav sonuçları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi. 21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçlarına göre polis adayları, eğitimlerini alacaklar yerler belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

POMEM SINAV SONUÇLARI

Polis Akademisi tarafından açıklanan POMEM sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. E-devlet üzerinden erişebilecek POMEM sınav sonuçları için TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girmeleri gerekiyor.

POMEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KAZANAN ADAYLARIN YAPMALARI GEREKENLER

Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 4 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar, planlanan POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınavı "asıl" olarak kazanan adaylardan, POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteğiyle eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.