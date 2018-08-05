HABER

21. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu

GİRESUN (AA) - Giresun'da Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de 21. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali yapıldı.

UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aday olan ıslık dilinin gelecek nesillere taşınması için düzenlenen festival, eski Kuşköy Mobil İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında ıslık dili ile konuşma gösterileri düzenlendi.

Köylüler "Fındık bittiyse bize gel", "Yarın fındık toplamaya gidelim", "Horon oyna" ve "15 Temmuz hain darbeyi kınıyoruz" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, yaptığı konuşmada, ıslık dilinin geçmişinin en az 500 yıla dayandığını söyledi.

Köçek, "Kültürel mirasımız olan ıslık dili köyümüzde ve çevre köylerde yakın bir tarihe kadar yaygın olarak kullanılıyordu. Bugün ise bu geleneği kaybetmemek açısından festival düzenlemekteyiz. Bu yıl bu festivalin 21’incisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Festival ile hem kültürel mirasımızı korumuş hem yaşatmış hem de gelecek nesillere aktarmış oluyoruz." dedi.

Festivale, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira cezaEngelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakçı giresun Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.