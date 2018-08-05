GİRESUN (AA) - Giresun'da Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de 21. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali yapıldı.
UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aday olan ıslık dilinin gelecek nesillere taşınması için düzenlenen festival, eski Kuşköy Mobil İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında ıslık dili ile konuşma gösterileri düzenlendi.
Köylüler "Fındık bittiyse bize gel", "Yarın fındık toplamaya gidelim", "Horon oyna" ve "15 Temmuz hain darbeyi kınıyoruz" cümlelerini ıslıkla anlatmaya çalıştı.
Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, yaptığı konuşmada, ıslık dilinin geçmişinin en az 500 yıla dayandığını söyledi.
Köçek, "Kültürel mirasımız olan ıslık dili köyümüzde ve çevre köylerde yakın bir tarihe kadar yaygın olarak kullanılıyordu. Bugün ise bu geleneği kaybetmemek açısından festival düzenlemekteyiz. Bu yıl bu festivalin 21’incisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Festival ile hem kültürel mirasımızı korumuş hem yaşatmış hem de gelecek nesillere aktarmış oluyoruz." dedi.
Festivale, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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