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21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final canlı yayınla fizy’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Dijital müzik platformlarından fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final canlı yayın ile fizy'de izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformlarından fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final canlı yayın ile fizy'de izlenebilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan ve 21 yıldır aralıksız olarak sürdürülen fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın ödülleri İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde bugün sahiplerini buluyor.

Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması finalinde 35 okul sahneye çıkacak. Yarışmanın final heyecanı fizy'den yapılacak canlı yayınla tüm dünyadan canlı olarak izlenebilirken, sanat, müzik ve medya dünyasında özel isimlerin oluşturduğu jüri yılın en başarılı liseli müzisyenlerini seçecek.

Yarışmanın kazananları bugün saat 20.00’de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

- Geleceğin yıldızlarına büyük ödüller

Yarışmaya katılan okullar, İcra Dalında En İyi Grup, En İyi Kız Solist ve En İyi Erkek Solist ödüllerinin dışında Barış Manço Özel Ödülü, LIFECELL En Dinamik Grup Ödülü, LIFEBOX Özel Ödülü, Basın Ödülü, Yılın Genç Yıldızı Ödülü, Jüri Özel Ödülü, TV+ En İyi Enstrüman Ödülü, En İyi Sahne Performansı Ödülü ve Okan Üniversitesi eğitim burslarının sahibi olacak.

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21. Liseler Arası Müzik Yarışması Fizy Turkcell

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