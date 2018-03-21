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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

TJK, Veliefendi Hipodromu'nda Down Sendromlu çocuklarla atları buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" sebebiyle Veliefendi Hipodromu'nda çocuklarla atları bir araya getirdi.

Down Sendromu'nun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğuna dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Veliefendi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösteren At'la Terapi Merkezi'nde terapatik seanslara katılan çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, jokeylerle el ele padoka çıkarak, yarışseverleri selamladı.

Günün anlam ve önemine uygun pankartı jokeylerle birlikte açan çocuklar, daha sonra aileleriyle beraber şeref tribününde yarışları izledi.

At'la Terapi Merkezi Müdür Yardımcısı ve Psikolog Bercis Merdanoğlu, Down Sendromlu çocuklarda atla terapinin büyük faydalarını gördüklerini ifade ederek, terapi gören çocukların, anksiyetelerinin düştüğünü ve obezite tedavisinde çok etkili olduğunu söyledi.

Down Sendromlu 4 yaşındaki Poyraz'ın annesi Sezen Caniş ise oğlu ile etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Böyle özel bir bir çocuğun annesi olmak çok güzel bir duygu. Down Sedromllu bir çocuğun annesi olmanın zorlukları da var tabii ki. Çok koşturmanız gerekiyor. Eğer doğru bir eğitim verilirse yaşıtlarıyla aynı noktaya gelebilirler. Onun sosyalleşmesi için sürekli aktivitelerde bulunuyoruz. İki yıldır atla terapiye gidiyoruz. Öncelikle kas sistemleri için başlamıştık terapiye. Böylece kas sistemi güçlendi ve yürümeye başladı. Ayrıca psikolojik açıdan atlar ona başka duygular da kattı. Mesela eskiden hayvanlardan korkardı. Atları sevince tüm hayvanları sevmeye başladı. 'Artı 1' demek bir hastalık demek değil, genetik bir farklılık, öncelikle bunun anlaşılmasını istiyorum. Bana göre Down Sendromlullar engelli değil, asıl engel, sevmesi bilmeyen kalplerde diyorum. "

Down Sendromlu 11 yaşındaki Anıl Aslan da atla terapiye gittiğini, atları çok sevdiğini ve ata binmekten çok keyif aldığını vurgulayarak, "Bugün burada jokeylerle bir araya geldik, yarış atlarını yakından gördük ve yarışları izledik. Çok mutlu oldum." dedi.

Down Sendromlu 18 yaşındaki Sevilay Özdemir ise etkinlik sayesinde atları yakından görme fırsatı bulduğunu ve onlara dokunmaktan çok keyif aldığını dile getirdi.

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