HABER

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, "Güneş Çocuklar" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Erol Olçok Kültür Merkezinde, "Güneş Çocuklar" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Down sendromlu 100 çocuk ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte bazı çocukların doğum günü kutlaması yapılırken, müzik dinletisi ve illüzyon gösterisi ilgiyle izlendi.

Özel Eğitim Uzmanı Emine Zeylek yaptığı açıklamada, "Down sendromlu çocuklarımıza farkındalık yaratmak için oluşturduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100 çocuğumuzla 21 Mart Dünya Dawn Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladık. Destek veren ve projemize gönüllü olarak katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgi var engel yok.'' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var!Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var!
Ceylanpınar'da sıcak çatışma! Ceylanpınar'da sıcak çatışma!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dawn Sendromu etkinlik farkındalık

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.