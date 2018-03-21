21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Google'ın ilkbahar ekinoksu 2018 doodle'ı ilgi çekiyor!

Google, 2018 ilkbahar ekinoksu yani baharın ilk gününe özel logo hazırladı. Google'ın ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logoda, ilkbaharın simgesi olan rengarenk çiçeklere yer verildi. Google, gündüz ile gecenin eşit olması durumu olan ekinoksu, ana sayfasına taşıdı. Peki 21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demektir?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.