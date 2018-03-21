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21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Google'ın ilkbahar ekinoksu 2018 doodle'ı ilgi çekiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 04:45 | Son Güncelleme

Google, 21 Mart ilkbahar ekinoksu için özel doodle hazırladı, her yerde ekinoks nedir, ilkbahar ekinoksu nedir, ne anlama geliyor araştırılmaya başlandı. Önemli gün ve olaylarda Google tarafından hazırlanan doodle'ın konusu "İlkbahar Ekinoksu 2018". Rengarenk çiçeklerden oluşan doodle ile Google, ilkbahar ekinoksu 2018 ile baharın ilk gününü hatırlatmayı amaçlıyor. Peki ekinoks nedir, ilkbahar ekinoksu nedir?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Google'ın ilkbahar ekinoksu 2018 doodle'ı ilgi çekiyor!

Google, 2018 ilkbahar ekinoksu yani baharın ilk gününe özel logo hazırladı. Google'ın ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logoda, ilkbaharın simgesi olan rengarenk çiçeklere yer verildi. Google, gündüz ile gecenin eşit olması durumu olan ekinoksu, ana sayfasına taşıdı. Peki 21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demektir?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği ya da ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

GOOGLE NEDEN İLKBAHAR EKİNOKSU DOODLE'I HAZIRLADI?

"Doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. Böylece Google, ilkbaharın ilk günü olan 21 Mart İlkbahar Ekinoksu için doodle hazırlayarak bahara girişi herkese bir kez da hatırlattı.

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