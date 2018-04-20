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21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Yarın MEB tarafında yazılı ehliyet sınavı yapılacak. 2018'in ikinci ehliyet sınavı yani MTSKS-'ye pek çok sürücü adayı katılacak. Tabii bu sınava girecek adayları sınavdan çıkar çıkmaz sınav nasıl geçti kontrol etmek için sorular ve cevapları öğrenmek isteyecekler. Peki 21 Nisan ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Yarın yani 21 Nisan Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir köşesinde pek çok sürücü adayı MTSKS-2 ehliyet sınavına girecekler. Adaylar direksiyon sınavına girebilmeye hak kazanmak için 50 soruluk bir test çözecekler. Tabii sürücü adayları ehliyet sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilmek için ehliyet sınavı soru ve cevaplarını öğrenmek isteyecekler.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, ehliyet sınav sonuçlarını, sınav tarihinden 10 gün sonra açıklanıyor. Sınav soruları ve cevapları için kesin bir tarih verilmese de kısa sürede yayımlanıyor. 21 Nisan ehliyet sınavının soru kitapçığı ile cevap anahtarının sınavın akabinde veya takip eden Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

EHLİYET SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?

Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip. Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavında belirlenen kurallara uyulması gereklidir. Belirlenen kurallar ve bu kurallara uyulmadığı takdirde adaylardan kesilecek olan puanlar şöyledir;

  • Sürücü adayının yaşadığı aşırı heyecan ve telaş sonucunda sürüşe engel oluşuyorsa adaylardan 10 puan kesilir.

  • Aracın çalıştırılması ve harekete geçirilmesi ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Rahat ve emniyetli kalkış gerçekleştiremeyen adaylardan 5 puan kesilir.

  • Eğimli yol üzerinde araç durdurulduktan sonra aracın harekete geçirilmesi başarılı olmazsa ve eğimli yolda aracın hareket ettirilmesi kurallarına uyulmazsa adaylardan 5 puan kesilir.

  • Araç için belirlenen hız kurallarına uyulması gerekir. Sürücü adayı hız kurallarına dikkat etmezse ve hızını ayarlamada sorun yaşarsa 5 puanı kesilir.

  • Aracın duraklatıldığı yerden ve park ettirildiği yerden çıkartılırken yoldan geçen araçlar için geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Geçiş kolaylığı sağlamayan, kontrolsüz olarak işaret vermeden çıkış yapan sürücü adaylarından 5 puan kesilir.

  • Araç sürüş esnasında direksiyon hakimiyeti sağlayamayan ve direksiyon konusunda zayıf kalan adaylardan 10 puan kesilir.

  • Aracın vitesi değiştirilirken zayıf kalınırsa ve sürücü adayının hakimiyeti zayıflarsa, sürücü yoldan gözünü ayırırsa 10 puan kesilir.

  • Sürüş esnasında önde bulunan araç sollanıp geçilirken geçme kurallarına uyulmalıdır. Bu kurala uymayan adaydan 5 puan kesilir.

  • Araçlarla kavşaklarda karşılaşıldığında ilk geçiş kuralına uyulmalıdır. İlk geçiş kuralına uymayan adaydan 5 puan kesilir.

  • Ses cihazı ve araç ışıkları gereksizce, amacı dışında kullanıldığında gerektiği zamanlarda kullanılmadığında adaylardan 2 puan kesilir.

  • Sürücü adayı kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarını bilmiyorsa 5 puan kesilir.
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