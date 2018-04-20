21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Yarın yani 21 Nisan Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir köşesinde pek çok sürücü adayı MTSKS-2 ehliyet sınavına girecekler. Adaylar direksiyon sınavına girebilmeye hak kazanmak için 50 soruluk bir test çözecekler. Tabii sürücü adayları ehliyet sınav sonuçları açıklanmadan önce sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilmek için ehliyet sınavı soru ve cevaplarını öğrenmek isteyecekler.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, ehliyet sınav sonuçlarını, sınav tarihinden 10 gün sonra açıklanıyor. Sınav soruları ve cevapları için kesin bir tarih verilmese de kısa sürede yayımlanıyor. 21 Nisan ehliyet sınavının soru kitapçığı ile cevap anahtarının sınavın akabinde veya takip eden Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

EHLİYET SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?

Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip. Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.