21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) aldığı kararla bundan sonra Sayısal Loto çekilişini Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez yapacak.

İlk olarak geçen Çarşamba günü yapılan çekiliş saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanmıştı. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşmişti.

21 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Temmuz tarihli haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde ise sonuçlar ve çıkan rakamlar şöyle gerçekleşti:

4 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı.

DÖRDÜNCÜ KEZ DEVRETTİ

3 Haftadır devreden Sayısal Loto, bu hafta da devretti. 6,2 milyonluk büyük ikramiye, 6 bilen kimse çıkmayınca gelecek haftaya kaldı.

5 bilen 129 kişi 6.004,25 TL

4 bilen 7328 kişi 79,90 TL

3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11,55 TL ikramiye kazandı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…