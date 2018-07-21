21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) aldığı kararla bundan sonra Sayısal Loto çekilişini Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez yapacak.
İlk olarak geçen Çarşamba günü yapılan çekiliş saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanmıştı. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmayınca 3. devir gerçekleşmişti.
21 Temmuz tarihli haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde ise sonuçlar ve çıkan rakamlar şöyle gerçekleşti:
4 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı.
3 Haftadır devreden Sayısal Loto, bu hafta da devretti. 6,2 milyonluk büyük ikramiye, 6 bilen kimse çıkmayınca gelecek haftaya kaldı.
5 bilen 129 kişi 6.004,25 TL
4 bilen 7328 kişi 79,90 TL
3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11,55 TL ikramiye kazandı
İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:
"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…
Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."
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