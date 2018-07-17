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21. Türk Boyları Kültür Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince düzenlenen şölende kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kortej yürüyüşüyle başladı.

Azerbaycan, Bulgaristan, Başkurdistan, KKTC, Romanya, Kosova, Kabardino-Balkarya, İran, Saha (Yakut) ve Adigey Cumhuriyeti'nden halk oyunu ekiplerinin katıldığı Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayan kortej, Gazipaşa Caddesi güzergahını izleyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Ekipler kortej boyunca halk oyunu gösterisi yaptı. Vatandaşlar ve turistler halk dansları grupları oyunlarına eşlik etti.

Ekipler, daha sonra Barış Manço Açık Hava Tiyatrosunda gösteriler sundu.

Şölen 21 Temmuz'a kadar devam edecek. Şölen boyunca ekipler Yalova ilçelerinde de gösteriler yapacak.

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21. Türk Boyları Kültür Şöleni kortej

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