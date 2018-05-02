21. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali

İZMİR (AA) - Türkiye'de "çiçeğin başkenti" olarak anılan İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Çiçek Festivali başladı.
Festivalin açılış töreni, ilçe merkezindeki kortej yürüyüşünün ardından Bayındır Şehir Stadı'ndaki etkinliklerle devam etti.
Stattaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayındır'da süs bitkisi üreticiliğinin büyüyerek sınırları aştığını, bunun da Türkiye'deki diğer kentlere örnek olduğunu söyledi.
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de ilçede süs bitkisi yetiştiriciliğinin Osmanlı dönemine kadar uzandığına işaret ederek, özellikle 80'li yıllardan sonra süs bitkisi üreticiliğinin ilçenin ana geçim kaynağı olduğunu vurguladı.
Sesli, 21 yıl önce 8 üreticiyle naylon çadırlarda başlayan festivalin bugün uluslararası boyut kazandığını hatırlatarak, "Sınırlı imkanlar ama büyük bir vizyon ile başlayan çiçek festivalimiz bugün artık tüm Türkiye’de ve dünyada bilinen bir etkinlik halini aldı. Festivalimize yurt dışından birçok misafirimiz geliyor." dedi.
İlçede 5 binden fazla kişinin süs bitkiciliği sektöründe istihdam edildiğine dikkati çeken Sesli, şunları kaydetti :
"Çiçekçilerimiz bahçe, salon, mevsimlik ve ağaç türü gibi zengin çeşitlerde üretim yapmakla beraber dış mekan süs bitkileri üretiminde ülkemizde ilk sıraya yerleşmiştir. Yer örtücü bitki türlerinde bugün Bayındır, Türkiye üretiminin yüzde 70’ini tek başına gerçekleştirmektedir. Bugün dünyada çiçekçiliği ile bilinen Hollanda’ya bile çiçek ihraç eder durumdayız."
Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri stantları ziyaret etti.
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