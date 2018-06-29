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21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Festival kortej yürüyüşüyle başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde ilçe girişinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış konuşmalarının ardından Kaş Atatürk İlköğretim Okulu halk oyunları ekibi ve Likyalı Yörükler Patara Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Festival, 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 14. Uluslararası Meis Kaş yüzme yarışmasıyla sona erecek.

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Antalya festival kaş kortej yürüyüşü Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali

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