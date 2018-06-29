21. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde ilçe girişinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış konuşmalarının ardından Kaş Atatürk İlköğretim Okulu halk oyunları ekibi ve Likyalı Yörükler Patara Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
Festival, 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek 14. Uluslararası Meis Kaş yüzme yarışmasıyla sona erecek.
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum