21. YILINDA 28 ŞUBAT MAĞDURLARI - 28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

DİYARBAKIR/BİNGÖL (AA) - 28 Şubat sürecinde yargılandıkları davada müebbet hapse mahkum edilenlerin yakınları yeniden yargılanma talep ediyor.

28 Şubat sürecinde üniversite birinci sınıftayken gözaltına alınıp tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde olan Turgay Bilge'nin (40) Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi Vedat Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin yargılanmasının talimatla yapıldığını savundu.

"Yargılama sürecinde kardeşimin üzerine isnat edilen 3 kişiyi yaralama suçu vardı. O mağdurlar mahkemeye gelip ifade verdiler. Hakim, onlara kardeşimi gösterdiğinde mağdurlar kendilerini vuranların onlar olmadığını belirtti. Buna rağmen kardeşime ceza verdiler. O dönem inancını yaşamak isteyenler bir şekilde cezalandırılıyordu." diyen Bilge, şöyle devam etti:

"28 Şubat'tan sonra talimatlı yargılamalar başladı. Kardeşime dosyaya sonradan eklenen ve kimsenin ölmediği ve mağdur olmadığı bir suçtan dolayı müebbet hapis cezası verildi. Son mahkemede ceza verildiğinde mahkeme başkanı olan ve şimdi FETÖ'den tutuklu olan hakimler ile savcı vardı. Kardeşim kendisine ceza veren FETÖ'cü hakim ve savcılarla beraber şimdi cezaevinde."