22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!

Dönem POMEM mülakat sınavına girecek adayların, sınav giriş belgesi Polis Akademisi tarafından yayınlandı. Polis adayları, daha önce yapılan ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik sınavlarından başarılı ile geçmişler ve mülakat sınavına girmeye hak kazanmışlardı. 22. dönem POMEM mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar, haberimizdeki linkten sınav giriş belgesini çıkartabilir, böylece sınavı giriş yeri ile sınav tarihini öğrenebilirler. İşte Polis Akademisi tarafından yayınlanan konu ile ilgili duyuru ve sınav giriş belgesi bağlantısı...

22. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI GİRİŞ YERLERİ VE TARİHLERİ

Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

22. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM NEDİR?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 12 okulda eğitim vermektedir.

