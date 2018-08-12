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22. Manavgat Barış Suyu Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 01:26 | Son Güncelleme

22. Manavgat Barış Suyu Festivali

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen "22. Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali"nde Yüksek Sadakat grubu ve İrem Derici konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Yüksek Sadakat grubu ve İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festivalde bu akşam da Jehan Barbur ve Serdar Ortaç konser verecek.

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festival irem derici Manavgat Manavgat Barış Suyu Festivali Yüksek Sadakat Grubu

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