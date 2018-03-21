Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) gününü kutlayan Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinin bir insana nefes aldırmak için kendi nefesinden fedakarlık eden insanlar olduklarını söyledi.

"Sağlık hizmeti bir bütündür"

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (ATT) günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Başkan Sinan Kuluöztürk, Sendika olarak kent merkezi ve ilçelerdeki 112 istasyonlarını sık sık ziyaret ettiklerini belirterek “Sağlık hizmeti bir bütün olarak sunulur. Bu zincirin her halkasında bulunan arkadaşlarımız, fedakarlıkları ölçüsünde büyük sorumluluklara ve başarılara imza atıyorlar. Acil tıp teknisyeni ve teknikeri arkadaşlarımız da, bu zincirin hastaya ilk ulaşan, şifayı ilk ulaştıran kısmını oluşturuyor. Ancak bu hizmeti yaparken büyük bir risk içindeler” dedi.

"ATT’ler insanların umudu"

Acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalıştıklarını dile getiren Başkan Kuluöztürk, 112 acil sağlık hizmetlerinin yaşamla hayatın kesiştiği o ince noktada canlarının derdine düşen insanların umut olarak gördükleri, bir insana nefes aldırmak için kendi nefesinden fedakarlık eden insanlar olduklarının altını çizdi.