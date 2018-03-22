İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, bütün üretim sektörü ve tüketicilere "Suyumuzu israf etmeyelim" çağrısında bulunarak, "Aksi halde ne tarımda ve sanayide kullanacak, ne de içecek suyumuz kalmayacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl "Su için Doğa" temasının belirlendiği 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Kopuz, artan nüfusa paralel, dünyanın insanoğluna sunduğu kaynakları yenileme kabiliyetini kaybettiğini, kaynakların artık yetmediğini dile getirdi.

Kopuz, gelecekte gıda, su ve enerjinin stratejik alanlar arasında gösterilmesinin boşuna olmadığının altını çizerek, "Su varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülke değil." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2030'da 100 milyon olacağını aktaran Kopuz, şunları kaydetti: