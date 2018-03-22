İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, bütün üretim sektörü ve tüketicilere "Suyumuzu israf etmeyelim" çağrısında bulunarak, "Aksi halde ne tarımda ve sanayide kullanacak, ne de içecek suyumuz kalmayacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.
Kopuz, Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl "Su için Doğa" temasının belirlendiği 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında Kopuz, artan nüfusa paralel, dünyanın insanoğluna sunduğu kaynakları yenileme kabiliyetini kaybettiğini, kaynakların artık yetmediğini dile getirdi.
Kopuz, gelecekte gıda, su ve enerjinin stratejik alanlar arasında gösterilmesinin boşuna olmadığının altını çizerek, "Su varlığına yönelik sınıflandırmaya göre, Türkiye sanılanın aksine su zengini bir ülke değil." ifadesini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2030'da 100 milyon olacağını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:
"Türkiye, yıllık kişi başına düşen bin metreküp civarında kullanılan su miktarıyla 'Su Fakiri Ülkeler' arasında yer alacak. Devlet Su İşleri verilerine göre, 112 milyar metreküp su potansiyelimiz var. 32 milyar metreküpü tarımsal sulamada, 7 milyar metreküpü içme suyunda, 5 milyar metreküpü de sanayide olmak üzere, yıllık kullanılan su miktarımız ise 44 milyar metreküp. Yani suyumuzun yaklaşık yüzde 73'ünü tarımsal üretimde kullanıyoruz. Rakamlar, bugünden yarına susuz kalmak istemiyorsak, özellikle tarım başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde ve hayatın her alanında su kullanımında israfı önlememiz gerektiğini gösteriyor. Tarımda vahşi sulamaya son vermek, yüzde 60'a varan oranlarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorundayız."
Kopuz, bütün üretim sektörü ve tüketicilere "Suyumuzu israf etmeyelim" çağrısında bulunarak, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretimde su kullanımında verimlilik ve tasarruf için uygulamaya koydukları projelerde gayet başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirdi.
Aynı duyarlılığın diğer üretim alanları ve tüketim boyutlarında da gösterilmesi gerektiğini belirten Kopuz, "Aksi halde ne tarımda ve sanayide kullanacak, ne de içecek suyumuz kalmayacak. Suyumuzu korumak, gelecek nesillere borcumuzdur. Geleceği israf etmeyin." uyarısında bulundu.
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