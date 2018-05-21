HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

Doğal yaşam çeşitliliğinin korunmasını ve geliştirilmesini hedefiyle yarın düzenlenecek etkinlikler, Uluslararası Biyoçeşitlilik Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 25'inci yıl dönümü temasıyla yapılacak

İSTANBUL (AA) - Doğal yaşam çeşitliliğinin korunmasını ve geliştirilmesi amacıyla yarın kutlanacak Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü, Uluslararası Biyoçeşitlilik Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 25'inci yıldönümü temasıyla gerçekleşecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yarın Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü tüm dünyada kutlanacak.

Doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi hedeflenen günde, farkındalığı artıracak ve toplumsal bilinci yükseltecek etkinlikler düzenlenecek.

Bu yılki etkinlikler, Uluslararası Biyoçeşitlilik Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 25'inci yıldönümü temasıyla gerçekleştirilecek. 25 yılda bu alanda başarılanlar ve başarılamayanların dökümü yapılırken, geleceğe ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

Uluslararası Biyoçeşitlilik Anlaşması 1992'de Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen Yeryüzü Zirvesi'nde 150 ülke tarafından imzalandı. 4 Temmuz 1993'e kadar imzaya açık tutulan anlaşmaya katılan ülke sayısı 168'e çıktı. 29 Aralık 1993'te ise Birleşmiş Genel Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdi.

Anlaşma, özellikle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramları üzerine odaklanıyor. Hayvan, bitki, mikroorganizma çeşitliliği ve bunların ekosistemlerinin ötesine geçen anlaşma insanların gıda, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama haklarını da dikkate alarak sürdürülebilirliği daha geniş bir perspektiften ele alıyor.

Türkiye, biyolojik çeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilir kullanımını ve genetik kaynakların kullanımından doğan faydaların adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlayan bu sözleşmeyi, 14 Mayıs 1997'de onaylayarak taraf ülkeler arasına katıldı.

- Doğa ile uyumlu bir gelecek mümkün

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, 2 yılda bir hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu'na göre son 50 yılda karasal türlerin popülasyonlarında yüzde 38, deniz türlerinin popülasyonlarında yüzde 36 azalma olurken, en fazla kaybın yüzde 81 ile sulak alanlarda yaşandığını belirtti.

Kalem, bu gidişatı tersine çevirmek için hala fırsat olduğunu vurgulayarak, "Tür koruma programlarıyla birlikte korunan alanların hızla genişletilmesi ve güçlendirilmesi ve doğal kaynak kullanan bütün sektörlerin (enerji, inşaat, üretim vs.) çalışmalarında biyoçeşitliliği dikkate alması gerekiyor. Bununla birlikte, başarılı sonuçların alındığı örnekler de var. Bu konuda kamunun sivil toplumla iş birliği yapması önemli." ifadelerini kullandı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Kocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajıKocaoğlu'dan Selanik Belediye Başkanı'na 'geçmiş olsun' mesajı
Troya'ya ziyaretçi akını/ Ek fotoğraflarTroya'ya ziyaretçi akını/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal yaşam Dünya Doğayı Koruma Vakfı Sedat Kalem

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Ormanda bu halde yakalandılar!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Meteoroloji'den Ege ve Marmara için bir uyarı daha: Dolu ve 'süper hücre' geliyor!

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında ve nerelidir?

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.