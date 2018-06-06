Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yenilikçi ürünler geliştireceğiz, bunları kendi sahip olduğumuz yetenekli ve uzman iş gücümüzle üreterek dünyaya satacağız ki yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim gösterebilelim." dedi.
Kaan, Ereğli şubesince bir otelde düzenlenen "22. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, eğitim konusunda her yıl gelişerek devam eden organizasyonlarda başarılı olanları teşekkürle teşvik ettiklerini söyledi.
Hükümetin ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerin dinamizmi, enerjisini arkalarına alarak ulaşacaklarını belirten Kaan, ülkenin ve iş dünyasının sağlam temeller üzerinde büyümesi için geliştirdikleri projeleri ilgili makamlara sunduklarını anlattı.
Kuruluşlarından bugüne kadar mesleki eğitimi savunduklarını, mesleki eğitim ve uzmanlaşmanın Türkiye'nin geleceği olduğunu anlatan Kaan, şöyle konuştu:
"Türkiye’de ilk defa Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenleyerek, mesleki eğitimin sorunları ve çözümlerini değerlendirdik. Elde edilen çıktıları tüm paydaşlar ile paylaştık. Şimdi mesleki eğitime makro bir çözüm hazırlığı içindeyiz. Buna ek olarak somut bir başka bir adım daha atarak, geçtiğimiz ekim ayında İstanbul'da, MÜSİAD Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni eğitime kazandırdık. Benzer projelerimizi, ülkemizin farklı şehirlerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor."
Kaan, dünyanın dönüşüm ve değişim sürecinden geçerken mesleki uzmanlık ve yenilikçi fikir konularını öne çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hangi ürünü geliştirirseniz geliştirin, hangi ürünü üretirseniz üretin, farklı bir şey söyleyemiyorsanız, kısa süreli başarının ötesine geçemeyeceğiniz bir dönem bu. Fark oluşturanların, bunun arkasında duran ülkelerin bir adım öne geçeceği bir dönem. Dolayısıyla yenilikçi ürünler geliştireceğiz, bunları kendi sahip olduğumuz yetenekli ve uzman iş gücümüzle üreterek dünyaya satacağız ki, yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim gösterebilelim. Eğitime ve bilime, teknolojiye yatırımlarımızı giderek daha ileriye taşıyacağız. Yalnızca tüketen değil, üreten ve geliştiren olmak zorundayız. Türkiye'nin, gelecekte söz sahibi olan ülkelerden biri olma hedefi var. Bu hedefe ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Bu alanda son yıllarda hükümetimizin attığı adımları, devletimizin desteğini ve özel sektörün çabalarını çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum."
MÜSİAD Ereğli Şube Başkanı İbrahim Sezer de bu yıl Ereğli ve Alaplı'da 29 okulda başarılı 87 öğrencinin ödüle layık görüldüğünü kaydetti.
Öğrencilere şilt ve altın ödülü ilçe protokolü tarafından verildi.
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