"22 Nisan Şehit Öğretmenleri Anma Günü" önerisi

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 22 yıl önce, 22 Nisan'da 23 Nisan tören hazırlıkları yapan 3 öğretmenin, taşeron terör örgütünce şehit edildiğini belirterek, İLKSAN Genel Kurulu'nda 22 Nisan'ın "Şehit Öğretmenleri Anma Günü" olarak kabul edilmesi için önerge vereceklerini bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Nisan 1996'da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Altınyaprak Köyü İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için taşeron terör örgütünce tehdit edilen, ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz'ın aynı gece şehit edildiklerini hatırlattı.
Vatan, millet ve maarif aşkı ile şanlı bayrağın gölgesinin düştüğü her yerde görev yapmaya ant içen 3 eğitim neferinin aradan geçen 22 yıllık sürede hiçbir zaman unutulmadığını ve bundan sonra da unutulmaması için gayret göstereceklerini ifade eden Tuncer Yılmaz, olaya müteakip kahraman meslektaşlarının katillerini etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynı gün Erzincan-Kemah Acemoğlu Köprüsü'nde şehit düşen 14 mensubunu da rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.
- 168 eğitim neferi teröre kurban verildi
Yılmaz, eğitim camiasının geçen zaman içerisinde 168 mensubunu teröre kurban verdiğini ifade ederek, kurum olarak her yıl şehit öğretmenlerin unutulmamasına ve anılmasına yönelik etkinlik yaptıklarını vurguladı.
İLKSAN Genel Kurulu'nda 22 Nisan'ın "Şehit Öğretmenleri Anma Günü" olarak kabul edilmesi için önerge vereceklerini bildiren Tuncer Yılmaz, kabul edilmesi halinde önergelerini tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gündeme getireceklerini de kaydetti.
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