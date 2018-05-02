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22. Uluslararası Ankara Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Ankara Caz Festivali Koordinatörü Alpaslan: "Festival 8-13 Mayıs'ta caz rüzgarları estirecek. Son 5 yıllık tabloya baktığımızda festivale katılım oranında yüzde 35 artış olduğunu görüyoruz" - "20 yıldır Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası festival açılışını yaptı. Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nı ilk defa bir arada programımıza aldık"

Ankara Caz Festivali Koordinatörü Tuğçe Alpaslan, son 5 yıllık tabloya bakıldığında Ankara Caz Festivali'ne katılım oranında yüzde 35 artış olduğunun görüldüğünü belirtti.

Alpaslan, Ankara Caz Derneğince bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl 22'nci yaşını kutlayan festivalin 8-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da caz rüzgarları estirmeye hazırlandığını söyledi.

Festivalin "Kadın ve Caz" temasıyla şekillendiğini belirten Tuğçe Alpaslan, bu kapsamda sanatseverlerin sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konser programlarında bir araya geleceğini ifade etti.

Festivalde ağırlıklı olarak kadınlarla ilgili projelere yer verildiğini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bilet gelirlerinin bir bölümü ile de burs fonunu destekliyoruz. İnsanlar eskiden 'caz konseri' denildiğinde çekiniyordu ama şimdi caz festivaline ilgi var. 2014 yılında 17'ncisi düzenlenen caz festivaline göre geçen yılki festivale katılım oranında yüzde 35 artış var. 20 yıldır Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası festival açılışını yaptı. Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nı ilk defa bir arada programımıza aldık."

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Caz Festivali

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