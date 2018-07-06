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23. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'da düzenlenen festival kapsamında yürüyüş düzenlendi ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu

KASTAMONU (AA) - "2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "23. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Festival kapsamında, yazar Rıfat Ilgaz'ın doğduğu evin önünden belediye meydanına yürüyüş düzenlendi ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, her ilçenin kendine özgü bir güzelliği olduğunu söyledi.

Tanıtımın önemli olduğunu belirten Karadeniz, "Bugüne kadar bu güzellikler yeterince anlatılamamış. Bunda ulaşım sorunu ve tanıtım eksikliği etkili olmuş. Ulaşım noktasında önemli yatırımlar yapılıyor ama çok zor bir coğrafyaya sahip. Devletimizin Kastamonu'ya yaptığı yol yatırımlarının tutarı 4 milyarın üzerinde. Türkiye'de bu alanda en fazla yatırım yapılan illerden biriyiz." dedi.

Tanıtım eksikliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Tanıtım eksikliği nedeniyle Kastamonu dışarıda yeterince bilinmiyor. Kastamonu turizm potansiyeli açısından ülkemizin nadide illerinden biri. Dışarıdan bakanlar için 'buradan çok fazla bir şey çıkmaz' gibi bir algı var. Bu algıyı yıkmanın yolu tanıtımla ilgili çalışma yapmaktır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelenin içinde Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak, her ilçede bir festival yapmak var. Bunları üst üste koyduğumuzda bu algı yıkılacaktır."

Karadeniz, Rıfat Ilgaz'ın, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak eden Kastamonu'nun en önemli değerlendiren biri olduğunu ifade etti.

Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir ise Rıfat Ilgaz'ın Cide'yi dünyaya duyuran nadide bir yazar olduğunu söyledi.

Ilgaz'ın Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Demir, "Cide Rıfat Ilgaz'a bir kattıysa o ilçesine on katmıştır. Sadece ilçesine değil Kastamonu'yu, Türkiye’yi eserleriyle dünyaya tanıtmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Açılışa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve vatandaşlar da katıldı.

Üç gün sürecek festival kapsamında, şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirilecek

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