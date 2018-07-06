KASTAMONU (AA) - "2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "23. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali" başladı.
Festival kapsamında, yazar Rıfat Ilgaz'ın doğduğu evin önünden belediye meydanına yürüyüş düzenlendi ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, her ilçenin kendine özgü bir güzelliği olduğunu söyledi.
Tanıtımın önemli olduğunu belirten Karadeniz, "Bugüne kadar bu güzellikler yeterince anlatılamamış. Bunda ulaşım sorunu ve tanıtım eksikliği etkili olmuş. Ulaşım noktasında önemli yatırımlar yapılıyor ama çok zor bir coğrafyaya sahip. Devletimizin Kastamonu'ya yaptığı yol yatırımlarının tutarı 4 milyarın üzerinde. Türkiye'de bu alanda en fazla yatırım yapılan illerden biriyiz." dedi.
Tanıtım eksikliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:
"Tanıtım eksikliği nedeniyle Kastamonu dışarıda yeterince bilinmiyor. Kastamonu turizm potansiyeli açısından ülkemizin nadide illerinden biri. Dışarıdan bakanlar için 'buradan çok fazla bir şey çıkmaz' gibi bir algı var. Bu algıyı yıkmanın yolu tanıtımla ilgili çalışma yapmaktır. Bu uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelenin içinde Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak, her ilçede bir festival yapmak var. Bunları üst üste koyduğumuzda bu algı yıkılacaktır."
Karadeniz, Rıfat Ilgaz'ın, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak eden Kastamonu'nun en önemli değerlendiren biri olduğunu ifade etti.
Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir ise Rıfat Ilgaz'ın Cide'yi dünyaya duyuran nadide bir yazar olduğunu söyledi.
Ilgaz'ın Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Demir, "Cide Rıfat Ilgaz'a bir kattıysa o ilçesine on katmıştır. Sadece ilçesine değil Kastamonu'yu, Türkiye’yi eserleriyle dünyaya tanıtmıştır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.
Açılışa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Cide Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve vatandaşlar da katıldı.
Üç gün sürecek festival kapsamında, şiir dinletileri ve konserler gerçekleştirilecek
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı
Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum