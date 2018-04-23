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23 ÇOCUK 23 NİSAN'DA İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yaşayan 23 çocuk, 'Başkanla Süper Gezi' programı kapsamında düzenlenen etkinlik sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı helikopter turuyla kutladı.

İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar’da yaşayan 23 çocuk, 'Başkanla Süper Gezi' programı kapsamında düzenlenen etkinlik sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı helikopter turuyla kutladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali' kapsamında düzenlenen etkinlikte, çizgi roman 'Başkanla Süper Gezi' kitabını okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle 85 bin öğrenci arasından belirlenen 23 öğrenci, helikopter turu hediyesi kazandı. Yenikapı'daki helikopter pistinde bir araya gelen çocuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikoptere binerek Kız Kulesi'nden, Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Ayasofya'ya, şehrin tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu. İstanbul'u gökyüzünden izleyen çocukların, yaşadığı heyecan yüzlerine yansıdı.

"HEM OKUSUNLAR HEM TARİHLERİNİ ÖĞRENSİNLER"
İlk defa helikoptere bindiğini söyleyen Ebranur Özdemir, "Denizi, gemileri, her yeri gördümö diyerek heyecanını paylaştı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’da yıllardır birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu 23 Nisan’da da birçok ülkeden gelen çocukları Bağcılar’da ağırladık. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz helikopter turunda da bir kitapçık, bir dergi bastırıyoruz. Çocuklarımız önemli olayları hem okusunlar, okumayı sevsinler hem de tarihlerini öğrensinler diye konu alan bir dergi hazırladık. Bu dergi de 15 Temmuz temalı. Çocuklarımızın, çocuk olarak korku ve endişe ile şahit oldukları o geceyi unutmayacaklardır ve bizler de unutturmayacağızö ifadelerini kullandı.

BAŞKANLA SÜPER GEZİ
Gezi öncesinde Bağcılar’da eğitim gören ilkokul öğrencilerine içinde 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 'Başkanla Süper Gezi' kitabı dağıtıldı. Kitapta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ve 'Söyle Çocuk' şiirini Külliye’de 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nde okuma hayalini gerçekleştirmesi çizgi roman halinde anlatılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Helikopter gezisinden görüntüler

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