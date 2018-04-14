İZMİR (AA) - Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla açıldı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıla oranla fuarın büyüdüğünü belirtti.

Geçen yıl fuara 434 yayın evinin katıldığını anımsatan Ersözlü, "Fuar bu yıl 478 yayın evinin katılımıyla hazırlandı, yaklaşık yüzde 10'luk bir büyümeyle ziyarete açıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Bu, geçtiğimiz senenin de üzerine koyarak rekorla kapanacak bir yıl olduğunun göstergesi. TÜYAP kitap fuarı büyümeye devam ediyor, farklı şehirlerde kitap fuarlarıyla karşınızda olacağız." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise geçen yıl edebiyat inceleme, araştırma ve çocuk yayınlarında hem üretim hem satış ciddi artışlar olduğunu belirtti.