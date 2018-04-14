HABER

23. İzmir Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kültürpark'ta kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla açıldı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıla oranla fuarın büyüdüğünü belirtti.

Geçen yıl fuara 434 yayın evinin katıldığını anımsatan Ersözlü, "Fuar bu yıl 478 yayın evinin katılımıyla hazırlandı, yaklaşık yüzde 10'luk bir büyümeyle ziyarete açıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Bu, geçtiğimiz senenin de üzerine koyarak rekorla kapanacak bir yıl olduğunun göstergesi. TÜYAP kitap fuarı büyümeye devam ediyor, farklı şehirlerde kitap fuarlarıyla karşınızda olacağız." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise geçen yıl edebiyat inceleme, araştırma ve çocuk yayınlarında hem üretim hem satış ciddi artışlar olduğunu belirtti.

Bu artışların çok sevindirici olduğunu aktaran Kocatürk, Türkiye'nin 60 bin adet yeni başlık üreten bir ülke haline geldiğini ifade etti.

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, fuarların kitap alma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırdığını kaydederek, fuarların rüzgarlarıyla, Anadolu'da bin metrekare alana sahip kitap mağazalarının açıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarın ilk gününde kitapseverler, uluslararası fuar bölümüne yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak 23. İzmir Kitap Fuarı'nda birçok yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı sevenleriyle buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 22 Nisan'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında, fuarın son gününde ise 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Etkinliğin açılışına, CHP İzmir Milletvekilleri Zeynep Altıok ve Tacettin Bayır ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da katıldı.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23. İzmir Kitap Fuarı izmir kitap fuarı TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.