İZMİR (AA) - Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla açıldı.
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen yıla oranla fuarın büyüdüğünü belirtti.
Geçen yıl fuara 434 yayın evinin katıldığını anımsatan Ersözlü, "Fuar bu yıl 478 yayın evinin katılımıyla hazırlandı, yaklaşık yüzde 10'luk bir büyümeyle ziyarete açıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Bu, geçtiğimiz senenin de üzerine koyarak rekorla kapanacak bir yıl olduğunun göstergesi. TÜYAP kitap fuarı büyümeye devam ediyor, farklı şehirlerde kitap fuarlarıyla karşınızda olacağız." dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise geçen yıl edebiyat inceleme, araştırma ve çocuk yayınlarında hem üretim hem satış ciddi artışlar olduğunu belirtti.
Bu artışların çok sevindirici olduğunu aktaran Kocatürk, Türkiye'nin 60 bin adet yeni başlık üreten bir ülke haline geldiğini ifade etti.
TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, fuarların kitap alma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırdığını kaydederek, fuarların rüzgarlarıyla, Anadolu'da bin metrekare alana sahip kitap mağazalarının açıldığını söyledi.
Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarın ilk gününde kitapseverler, uluslararası fuar bölümüne yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak 23. İzmir Kitap Fuarı'nda birçok yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı sevenleriyle buluşacak.
Girişin ücretsiz olduğu fuar, 22 Nisan'a kadar 11.00-20.00 saatleri arasında, fuarın son gününde ise 11.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
Etkinliğin açılışına, CHP İzmir Milletvekilleri Zeynep Altıok ve Tacettin Bayır ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da katıldı.
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