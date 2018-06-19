23 kilometrelik güzergah üzerine 17 tünel

Osman ŞİŞKO-Uğur AYDIN/TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Trabzon’da yapımına başlanan ve kent trafiğini rahatlatması beklenen 23.7 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesi, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak. Samsun’dan başlayıp Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda ise 263 adet köprü, 12'si tek, 20'si çift tüp olmak üzere 32 tünel yer alıyor. Trabzon’da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 23.7 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkiinde sona erecek. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 adet köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 7888 metre olan 55 adet köprü planlandı. 9.8 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI Yıldızlı ve Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,5 kilometrelik tünelli kesim ve paralelindeki 4,5 kilometre uzunluğundaki stadyum bağlantı yolları ile Kanuni Bulvarı’nın Akyazı Kavşağı’ndan Beşirli Tüneli girişine kadar olan 800 metre uzunluğundaki kesimle birlikte toplamda 9,8 kilometrelik kesim 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Beşirli Sahil Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasının ise 2x3 bölünmüş yol olarak trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olması planlanan ve tüm bağlantılar tamamlandığında Kanuni Bulvarı Yolu, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu’na bağlantısı tümüyle sağlanmış olacak. ‘BU ARAZİDE 17 TÜNEL NORMAL’ Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un hayati öneme sahip Kanuni Bulvarı projesinin trafiğe nefes aldıracak bir proje olduğunu söyledi. Trabzon’un bir sırtta yer aldığını söyleyen Bektaş, “Trabzon yaklaşık 400 metre yüksekliğinde, doğu batı doğrultusunda uzanan bir sırtta yer alıyor. Kanuni Bulvarı da bu sırta paralel olarak gidecek. Ancak bu sırt Zağnos, Tabakhane ve Kisarna gibi derelerle parçalanmış vaziyette. Dolayısıyla topografya oldukça engebeli bir vaziyettedir. Trabzon 6 tane yükselmiş taraçan üzerinde bulunmaktadır, diğer yandan bu bölge oldukça yoğun bir yerleşim alanıdır. Bu faktörler dikkate alındığında, 23.7 kilometrelik bir güzergah üzerinde 17 tane tünelin açılması gayet doğal bir şeydir. Tünel açmak artık teknolojik olarak bir sorun değil, yeni gelişen makinelerle tünel açmak gayet kolay. Tünelin bir diğer avantajı da, bölge çok yoğun yerleşim alanı olmasından dolayı kamulaştırma maliyetini oldukça düşürüyor, sıfıra indiriyor. Bugün o bölgede arsa çok değerli. Yeryüzündeki doğal güzelliği de bozmuyorsunuz, yerin altından geçiyorsunuz. Hem kamulaştırmayı sıfıra indiriyorsunuz hem de çevreyi bozmuyorsunuz” dedi. ‘TRABZON’A ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR’ Kanuni Bulvarı üzerindeki jeolojik yapıların özelliklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Bektaş, şunları söyledi: “Çünkü bu sırt, biraz önce bahsettiğim doğu, batı, kuzeydoğu ve kuzeybatı istikametinde faylarla birlikte baklava dilimi gibi bölünmüştür, parçalanmıştır. Bu sırtta bloklar stabil değildir. Dolayısıyla bölgede heyelan, zemin etütleri oldukça önem taşır. Bu güzergah sırasında jeolojik etütler yapılmış. Ancak burada dikkat edilmesi gerek bir husus var. Biliyorsunuz son yapılan deprem tehlikesi haritasında Trabzon'un, deprem tehlikesi bir üst dereceye çıkarılmıştır. Bu durumunda yeni çıkacak hesaplamalarda dikkate alınması gerekir. Daha önce yapılan yol inşaatlarında maalesef eski deprem haritasına göre hesaplar yapılmıştır, fakat bundan sonra tünel açılmada köprülerin, viyadüklerin yapılmasında yeni deprem tehlikesi haritasına göre hesaplar yapılacak. Maliyeti oldukça yüksek fakat Trabzon'un ekonomisine, sosyal yapısına katkı sağlayacak olan bu projede tünel açma, viyadükler, köprüler gayet olumlu bir projedir. Trabzon'a önemli derecede katkı sağlayacak." 542 KİLOMETRELİK SAHİL YOLUNDA 32 TÜNEL YER ALIYOR Samsun’dan başlayıp, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazı- dolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4,2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.



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